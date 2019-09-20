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Сезон аттракционов в Минске закончится 22 сентября

20 сентября 2019 15:38
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Новости Беларуси. Сезон работы аттракционов в минских парках завершится в воскресенье 22 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сезон аттракционов в Минске закончится 22 сентября-1

Всего в 2019 году здесь приняли более 1,5 миллиона человек В этом году посетители смогли оценить нововведения – внедрена система QR-кодов, уже сейчас купить билеты на некоторые зоны можно с помощью интернета. Еще одна новинка – карты посетителей.

Сезон аттракционов в Минске закончится 22 сентября-4

Владимир Бабинский, главный инженер «Минскзеленстрой»:
Посетитель может положить на карту желаемую сумму, которую он хочет потратить в парке, и по этой карте пройти на аттракционы, оборудованные этой системой.

В этом году был установлен в паке Челюскинцев новый комплекс аттракционов виртуальный реальности «Телепорт». Посетителям парка понравились эти аттракционы. Он достаточно серьезно конкурирует с существующими аттракционами 3D-, 5D-реальности.

Сезон аттракционов в Минске закончится 22 сентября-7

Следующий год порадует маленьких посетителей. Например, в парке Челюскинцев появится новая детская зона.

# Парки Минска # общество # Владимир Бабинский # Фотофакт

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