Сезон аттракционов в Минске закончится 22 сентября

Новости Беларуси. Сезон работы аттракционов в минских парках завершится в воскресенье 22 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего в 2019 году здесь приняли более 1,5 миллиона человек В этом году посетители смогли оценить нововведения – внедрена система QR-кодов, уже сейчас купить билеты на некоторые зоны можно с помощью интернета. Еще одна новинка – карты посетителей.

Владимир Бабинский, главный инженер «Минскзеленстрой»:

Посетитель может положить на карту желаемую сумму, которую он хочет потратить в парке, и по этой карте пройти на аттракционы, оборудованные этой системой.

В этом году был установлен в паке Челюскинцев новый комплекс аттракционов виртуальный реальности «Телепорт». Посетителям парка понравились эти аттракционы. Он достаточно серьезно конкурирует с существующими аттракционами 3D-, 5D-реальности.