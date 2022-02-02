Когда пройдёт досрочное голосование на референдуме? Часы работы избирательных комиссий

Новости Беларуси. Принять участие в референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию смогут все белорусы, наделенные избирательным правом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас определяется и алгоритм действий: как будут голосовать на дому люди, больные ковидом. Традиционно организуют голосование в больницах, воинских частях, санаториях.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Министерство иностранных дел нас проинформировало, что участки за рубежом не созданы. Это связано с эпидемиологической обстановкой, ужесточением противоковидных мер, вопросами безопасности, численностью граждан, стоящих на консульском учете, то есть менее 20 человек (есть у нас такие посольства). И кроме этого, связано с численностью самих диппредставительств. Напомню, что начнется досрочное голосование с 22 февраля с 10:00 до 14:00 и потом с 16:00 до 19:00. Таким образом, до субботы включительно будет идти процесс досрочного голосования. В основной день голосования, 27 февраля, участки будут открыты с 8:00 до 20:00.