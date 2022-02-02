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977 участков для голосования уже созданы. Как идёт подготовка к референдуму в Гомельской области?

02 февраля 2022 19:38
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Новости Беларуси. Меньше месяца осталось до главного политического события года. Подготовка к референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси продолжается – вслед за территориальными комиссиями определены участки для голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего по стране их образовано 5 510. После начинается выдвижение представителей в участковые комиссии по референдуму. В каждую войдут от 5 до 19 человек.  

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977 участков для голосования уже созданы. Как идёт подготовка к референдуму в Гомельской области?-1

В Гомельской области образовано 977 участков для голосования. По сравнению с президентскими выборами 2020 года количество изменилось – их стало на 20 меньше. Это связано с укрупнением участков, в основном в сельской местности.  

977 участков для голосования уже созданы. Как идёт подготовка к референдуму в Гомельской области?-4

Алексей Неверов, председатель Гомельской областной комиссии по референдуму:  
На сегодняшний день образовано территориальных 26 комиссий, из них одна областная, 21 районная и 4 района в городе Гомеле. Также по календарному плану на вчерашний день – 1 февраля – образованы участки для голосования. Их у нас в области 977, из них 38 закрытых – это санатории, профилактории и лечебные учреждения.  

# Референдум # общество # Анна Корольчук # Алексей Неверов # Ирина Авчинникова # Александр Лукашенко # Игорь Карпенко # Фотофакт

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