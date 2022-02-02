977 участков для голосования уже созданы. Как идёт подготовка к референдуму в Гомельской области?

Новости Беларуси. Меньше месяца осталось до главного политического события года. Подготовка к референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси продолжается – вслед за территориальными комиссиями определены участки для голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего по стране их образовано 5 510. После начинается выдвижение представителей в участковые комиссии по референдуму. В каждую войдут от 5 до 19 человек. Как будет организована работа – узнала Анна Корольчук.

В Гомельской области образовано 977 участков для голосования. По сравнению с президентскими выборами 2020 года количество изменилось – их стало на 20 меньше. Это связано с укрупнением участков, в основном в сельской местности.