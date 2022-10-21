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Когда примут законопроект о ВНС и что в нём укажут?

21 октября 2022 19:34
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Новости Беларуси. К обсуждению деталей проведения предстоящей в 2024 году масштабной избирательной кампании общественность подключилась уже сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, речь идет о введении единого дня голосования для выборов депутатов Палаты представителей, местных Советов, членов Совета Республики.  

Когда примут законопроект о ВНС и что в нём укажут?-1

Тематические диалоговые площадки активисты «Белой Руси» планируют провести во всех первичках. Только в столице их насчитывается более 1 200. На повестке также разъяснение законопроекта о ВНС.  

Когда примут законопроект о ВНС и что в нём укажут?-4

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации «Белая Русь»:  
Какими полномочиями будет обладать ВНС, какой способ формирования участников ВНС? И вот 2024 год, единый день голосования. Будет несколько избирательных кампаний, объединенных в одном периоде. Такого в Беларуси не было еще никогда. Какие нововведения в области избирательного законодательства?

Когда примут законопроект о ВНС и что в нём укажут?-7

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:  
Да, конструкция, которая сформирована через Всебелорусское народное собрание, позволяет обеспечить спокойствие, стабильность белорусского общества, и, самое главное, она закладывает перспективу развития. Мы знаем, что Всебелорусское народное собрание – это не новый орган, он уже действует с середины 1990-х годов. И на каждом Всебелорусском народном собрании определялась пятилетняя программа социально-экономического развития.  

Когда примут законопроект о ВНС и что в нём укажут?-10

Принять законопроект о ВНС планируют до марта 2023 года. Предстоящая в 2024 году электоральная кампания станет самой масштабной за последние годы. Новации в законодательство требуют привести в соответствие нормативные акты, в условиях внешнего давления надо обеспечить стабильную работу всей вертикали власти.  

# Всебелорусское народное собрание # общество # Наталья Воронова # Алексей Авдонин # Фотофакт

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