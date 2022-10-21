«Защитник семьи, защитник Отечества»: что показали детям из боровлянской школы?

Новости Беларуси. Неделя родительской любви в Минском районе завершилась праздником «Защитник семьи, защитник Отечества», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его провели в Боровлянской средней школе № 2 совместно с Военной академией и Институтом пограничной службы.

Мероприятие посвятили мужчинам, которые несут ответственность за воспитание молодого поколения. Пригласили и более 100 учащихся и курсантов учреждений образования. Присутствовали педагоги и представители военных вузов. Для ребят был организован урок мужества. Говорили и о профориентации, вступительной кампании и требованиях к абитуриентам.

Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района:

У нас в стране отмечается первый раз праздник День отца, и мы это мероприятие приурочили с лозунгом «Отец – защитник семьи, защитник Родины». Это очень важно в первую очередь для наших молодых парней, чтобы они понимали свою важность как мужчины. Мужчина – это опора не только семьи. Опора и оплот нашего всего государства.

Евгений Линго, военный комиссар Первомайского района Минска:

Мы возвращаемся к военно-патриотическому воспитанию граждан. И в первую очередь подрастающего, молодого, мальчишеского, юношеского поколения. Прививаются не только любовь к своей семье, ответственность, но в том числе и любовь к Родине.