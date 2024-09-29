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Придыбайло: настоящий белорус честный и открытый, без фиги в кармане

29 сентября 2024 07:27
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Константин Придыбайло.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что в твоем представлении настоящий белорус?

Придыбайло: настоящий белорус честный и открытый, без фиги в кармане-2

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:
Белорусы отличаются друг от друга. В России белорусов видно за километр. Настоящий белорус добрый. При этом есть доброта на грани дебилизма, а есть доброта мудрая. Человек может тебе помочь, и это будет с отношением глубины. Настоящий белорус добрый, очень открытый, и это часто подводит белорусов. Когда живешь в Беларуси, не так часто встретишь ситуации, когда тебя кто-то обманывает. Есть такое выражение: без фиги в кармане. Причем даже если надо будет сказать что-то неприятное, он, скорее всего, скажет, но при этом честно.

# Интервью # Александр Осенко # Константин Придыбайло

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