Придыбайло: настоящий белорус честный и открытый, без фиги в кармане

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

Белорусы отличаются друг от друга. В России белорусов видно за километр. Настоящий белорус добрый. При этом есть доброта на грани дебилизма, а есть доброта мудрая. Человек может тебе помочь, и это будет с отношением глубины. Настоящий белорус добрый, очень открытый, и это часто подводит белорусов. Когда живешь в Беларуси, не так часто встретишь ситуации, когда тебя кто-то обманывает. Есть такое выражение: без фиги в кармане. Причем даже если надо будет сказать что-то неприятное, он, скорее всего, скажет, но при этом честно.