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Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм

14 ноября 2018 12:40
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Новости Беларуси. Добро пожаловать в Минск, или Экономия в деле. В декабре в Беларуси выпустят специальную брендированную карту туриста, приученную ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм-1

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм-3

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм-5

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм-7

Специальный формат программы объединит более тысячи объектов, магазинов, пунктов проката и гостиниц по всей стране. Речь идет о бесплатном посещении или обслуживании со скидками. Кроме денег, турист сэкономит время, избегая очереди. К тому же, это обобщенный информационный источник о наиболее ярких достопримечательностях страны.

Приобрести продукт можно будет вместе с билетами на спортивные соревнования, а также онлайн.

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм-10

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм-12

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
Карта, которую мы планируем выпустить, будет действовать 14 дней. Приобретя ее, человек сможет сразу заказать себе гостиницу и посмотреть те объекты, которые он может посетить.

Карту можно физически не получать. Можно просто оплатить через интернет, ввести в свой телефон QR-код и через считывание этого кода посещать те или иные объекты.

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм-15

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм-17

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм-19

Такой формат привлечения туристов – далеко не новый. В Беларуси проект запустили без малого год назад. И уже Картой гостя воспользовались более 700 человек. Чаще всего ее покупают туристы из России и Евросоюза. В последнее время информационно-скидочным продуктом заинтересовались путешественники из Китая, Японии и США.

Актуальная информация для спортсменов и болельщиков: «Карту гостя II Европейских игр» готовят в Минске

# Европейские игры # общество # Борис Васильев # Фотофакт

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