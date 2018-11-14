Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Добро пожаловать в Минск, или Экономия в деле. В декабре в Беларуси выпустят специальную брендированную карту туриста, приученную ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Добро пожаловать в Минск, или Экономия в деле. В декабре в Беларуси выпустят специальную брендированную карту туриста, приученную ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специальный формат программы объединит более тысячи объектов, магазинов, пунктов проката и гостиниц по всей стране. Речь идет о бесплатном посещении или обслуживании со скидками. Кроме денег, турист сэкономит время, избегая очереди. К тому же, это обобщенный информационный источник о наиболее ярких достопримечательностях страны.
Приобрести продукт можно будет вместе с билетами на спортивные соревнования, а также онлайн.
Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
Карта, которую мы планируем выпустить, будет действовать 14 дней. Приобретя ее, человек сможет сразу заказать себе гостиницу и посмотреть те объекты, которые он может посетить.
Карту можно физически не получать. Можно просто оплатить через интернет, ввести в свой телефон QR-код и через считывание этого кода посещать те или иные объекты.
Такой формат привлечения туристов – далеко не новый. В Беларуси проект запустили без малого год назад. И уже Картой гостя воспользовались более 700 человек. Чаще всего ее покупают туристы из России и Евросоюза. В последнее время информационно-скидочным продуктом заинтересовались путешественники из Китая, Японии и США.
Актуальная информация для спортсменов и болельщиков: «Карту гостя II Европейских игр» готовят в Минске