Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Добро пожаловать в Минск, или Экономия в деле. В декабре в Беларуси выпустят специальную брендированную карту туриста, приученную ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальный формат программы объединит более тысячи объектов, магазинов, пунктов проката и гостиниц по всей стране. Речь идет о бесплатном посещении или обслуживании со скидками. Кроме денег, турист сэкономит время, избегая очереди. К тому же, это обобщенный информационный источник о наиболее ярких достопримечательностях страны. Приобрести продукт можно будет вместе с билетами на спортивные соревнования, а также онлайн.

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:

Карта, которую мы планируем выпустить, будет действовать 14 дней. Приобретя ее, человек сможет сразу заказать себе гостиницу и посмотреть те объекты, которые он может посетить. Карту можно физически не получать. Можно просто оплатить через интернет, ввести в свой телефон QR-код и через считывание этого кода посещать те или иные объекты.