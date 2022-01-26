Когда поход в магазин – квест. Что говорят белорусы о росте цен на продукты?

Новости Беларуси. Белорусские профсоюзы продолжают мониторинг цен на основные продовольственные товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за три недели 2022 года успели проверить 43 магазина. Специальные комиссии и сегодня, 26 января, вышли в рейд по торговым точкам, в центре внимания – стоимость некоторых овощей и яблок, ценовые ограничения на которые введены правительством. Охоту на цены объявил и Константин Герцев.

Для минчанина Владимира Баранова поход за покупками – квест. Чтобы найти качественный товар по доступной цене, нужен талант настоящего стратега. В магазине, как и большинство белорусов, он бывает ежедневно. Формирование цены на отечественные товары для него как непонятный ребус.

Владимир Баранов, покупатель:

Цены опять-таки мало того, что растут – ну ладно, я понимаю, импортное. Все-таки, знаете, эти санкции все действуют. Но наше, белорусское?

Таким же вопросом задались и белорусские профсоюзы. С 2017 года они регулярно мониторят цены в магазинах. В декабре 2021 года зафиксировали рост стоимости на отдельные товары. В том числе увеличилась цена живой рыбы, на 12 % подорожали крупы. В стороне не остались колбасные изделия и овощи – рост в среднем на 5-10 %. Что об этом сказал заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси – читайте здесь.

Как итог, правительством введен ценовой потолок на наиболее востребованную продукцию социально значимой категории: свежий картофель, капуста, морковь, свекла, лук и яблоки. К примеру, стоимость капусты в магазинах не должна превышать 1,67 рубля за килограмм, а максимальная цена на свежие яблоки установлена на уровне 2,5 рубля – также за килограмм.

Январский экспресс-мониторинг, который профсоюзы провели в 43 магазинах по всей стране, показал, что цены на некоторые виды товаров продолжают расти. По мнению экспертов, причина этому – исключение из 100-го постановления Совмина о жестком регулировании ценообразования ряда продуктов питания, например, гречневой крупы.

Олеся Артюшина, заведующая отделом Минского городского объединения профсоюзов:

Федерация профсоюзов Беларуси ежедневно мониторит 89 позиций социально значимых товаров. Например, нас интересует крупа гречневая, потому что из этого постановления гречневая крупа была исключена. Но мы продолжаем следить за этим товаром, поскольку он очень важен для рациона наших белорусов. И мы видим, что цена выросла – это даже не 5 % и 10 %. Допустим, если гречка стоила 3,80 за килограмм – сегодня вы видите, что цена 6,25 рубля. Это не может нас не беспокоить.