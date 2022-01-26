Введут ли в Беларуси ограничение цен на продукты?

Новости Беларуси. Не выше установленных требований. Цены на овощи и яблоки соответствуют введенным правительством ограничениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 26 января заявили в Федерации профсоюзов Беларуси по результатам очередного мониторинга в столичных торговых объектах.

Напомним, с 26 января и до мая в стране вводятся предельные максимальные отпускные и розничные цены на свежий картофель, капусту, морковь, свеклу, лук и яблоки. К примеру, стоимость капусты в магазинах не должна превышать 1 рубль 67 копеек за килограмм, а максимальная цена на свежие яблоки установлена на уровне 2,5 рублей за килограмм.

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Цены – это тот вопрос, который будет всегда волновать, особенно когда каждый покупатель, приходя в магазин, наблюдает рост цен. Поэтому, конечно, мы не могли и не можем оставлять это без внимания. Еще в октябре мы обратили внимание на скачкообразный рост цен на плодоовощную продукцию. Мы считаем, что в стране, где сельхозпроизводитель почти в два раза перекрывает потребность внутреннего рынка, это недопустимо.

Позиция профсоюзов всегда была, есть и остается последовательной. Безусловно, есть какие-то внешние факторы роста цен. Но вместе с тем порядок ценообразования должен быть единым для всех торговых объектов вне зависимости от форм собственности. Ну и, конечно, продукты питания должны быть доступны для населения.