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Когда нужно освящать свечи и к чему чернеет лес? Народные приметы на середину февраля

14 февраля 2021 07:44
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Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

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Когда нужно освящать свечи и к чему чернеет лес? Народные приметы на середину февраля-1

15 февраля – Сретение Господне, или Громницы. В этот день было принято приносить в церковь для освящения свечи. В старину этот праздник считали днем первой встречи весны. Сретенские морозы, по преданиям, были последними. Но если в этот день метет снег, обещали приметы, жди позднюю весну. Капель предвещала урожай пшеницы, а ветер – плодородие фруктовых деревьев.

Когда нужно освящать свечи и к чему чернеет лес? Народные приметы на середину февраля-4

16 февраля на календаре Семен и Анна, Хранитель младенцев, или Починки. Знаменитая поговорка «Готовь сани летом, а телегу – зимой» относится именно к Починкам. Как правило, ранним утром вся семья выходила из дома, шла в сарай и занималась работой. Наблюдали люди и за погодой: если на Семена и Анну снег валит хлопьями – лето будет дождливым.

Когда нужно освящать свечи и к чему чернеет лес? Народные приметы на середину февраля-7

17 февраля – Никола Студеный. Такой эпитет не случаен, редкий год в старину в этот день не было морозов. По этому поводу остались поговорки: «Студеный день – снова шубу надень», «На Студеного Николу снега навалит гору». На Николу принято было наблюдать за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле – это к метели. А если лиственный лес чернеет, можно ждать оттепели.

Когда нужно освящать свечи и к чему чернеет лес? Народные приметы на середину февраля-10

18 февраля – Агафья Коровница. Святая почиталась как покровительница домашнего скота и заступница от пожара. В Агафьин день наблюдали за погодой: если было тепло, то и в ближайшем будущем холодов не предвиделось. В то же время мороз предвещал дружную весну, сухое и жаркое лето.

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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