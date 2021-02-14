Когда нужно освящать свечи и к чему чернеет лес? Народные приметы на середину февраля

15 февраля – Сретение Господне, или Громницы. В этот день было принято приносить в церковь для освящения свечи. В старину этот праздник считали днем первой встречи весны. Сретенские морозы, по преданиям, были последними. Но если в этот день метет снег, обещали приметы, жди позднюю весну. Капель предвещала урожай пшеницы, а ветер – плодородие фруктовых деревьев.

16 февраля на календаре Семен и Анна, Хранитель младенцев, или Починки. Знаменитая поговорка «Готовь сани летом, а телегу – зимой» относится именно к Починкам. Как правило, ранним утром вся семья выходила из дома, шла в сарай и занималась работой. Наблюдали люди и за погодой: если на Семена и Анну снег валит хлопьями – лето будет дождливым.

17 февраля – Никола Студеный. Такой эпитет не случаен, редкий год в старину в этот день не было морозов. По этому поводу остались поговорки: «Студеный день – снова шубу надень», «На Студеного Николу снега навалит гору». На Николу принято было наблюдать за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле – это к метели. А если лиственный лес чернеет, можно ждать оттепели.