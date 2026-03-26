Верят ли белорусы в инопланетян? Провели опрос

Вероника Макаревич, корреспондент:
Пришельцы, НЛО, чужие. Как только люди не называют внеземные цивилизации. А вот верят ли по-настоящему в существование инопланетян земляне, сейчас узнаем.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Пришельцы, НЛО, чужие. Как только люди не называют внеземные цивилизации. А вот верят ли по-настоящему в существование инопланетян земляне, сейчас узнаем.
На других планетах точно есть жизнь, конечно, верю. Есть еще какие-то другие высшие цивилизации, более развитые.
Были доказательства, что там была вода, какие-то бактерии, может быть, были.
Не мы же одни тут существуем. У нас должны быть друзья.
Подробности в видео.