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Верят ли белорусы в инопланетян? Провели опрос

26 марта 2026 10:44
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Верят ли белорусы в инопланетян? Провели опрос-1

Вероника Макаревич, корреспондент:
Пришельцы, НЛО, чужие. Как только люди не называют внеземные цивилизации. А вот верят ли по-настоящему в существование инопланетян земляне, сейчас узнаем. 

Верят ли белорусы в инопланетян? Провели опрос-3

На других планетах точно есть жизнь, конечно, верю. Есть еще какие-то другие высшие цивилизации, более развитые. 

Верят ли белорусы в инопланетян? Провели опрос-5

Были доказательства, что там была вода, какие-то бактерии, может быть, были. 

Верят ли белорусы в инопланетян? Провели опрос-7

Не мы же одни тут существуем. У нас должны быть друзья. 

Подробности в видео

# Опрос # Опрос минчан # Вероника Макаревич

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