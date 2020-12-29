«Состоявшиеся личности и пример для подражания». Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям

Александр Лукашенко : Новый год традиционно связан с надеждами на будущее, ожиданиями чудес и подарков. Даже мы, взрослые, ждем чудес. Высокие заслуженные награды и почетные звания – тоже подарок вам, вашим трудовым коллективам, родным. Знак признания заслуг перед государством.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Сегодня мы чествуем работников промышленности, медиков, педагогов, правоохранителей, артистов, тренеров, спортсменов, священнослужителей. Всех тех, кто своим ежедневным созидательным трудом делает Беларусь богаче и сильнее.

Александр Лукашенко:

Ордена Отечества удостоен замечательный хирург – директор Республиканского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. Разработки мирового уровня в нелинейной оптике и лазерной физике на счету академика и теперь уже заслуженного деятеля науки Николая Казака. Фактически с нуля создал успешное инновационное предприятие Александр Бодяко, за что по праву ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь».

Очень важно, что мы научились применять новейшие технологии. Вдвойне ценнее, что мы научились создавать эти технологии. Поэтому успешная история каждого из вас – лучшее подтверждение моих слов о человеке как о главном богатстве нашей страны.

Президент обратил внимание, что среди награжденных больше всего педагогов.

Александр Лукашенко:

Это люди, чья роль в обществе несоизмеримо высока. Вы лучше других знаете, что воспитание молодежи – это созидание будущего страны, сохранение преемственности поколений и исторической памяти. Ведь детсадовцы и школьники сегодня – дети, а завтра – это народ. И, давайте откровенно говорить, последние события показали, что нам с вами есть над чем работать.

Александр Лукашенко:

Честь и хвала нашим врачам, всем медикам. Неоднократно говорил и повторюсь: сейчас к нам приковано особое внимание. Так распорядилось время. Убежден, вы успешно справитесь со своими задачами. Как и аграрии, которые показали всем нам образец профессионализма и трудолюбия.

Душу народа и традиции сохраняют и обогащают мастера искусств, воспитывают в людях человечность и благородство. Опять будем откровенны: к сожалению, как показали события, не все. Люди в погонах, наши военные, защищают правопорядок, безопасность и суверенитет. Спортсмены и тренеры своими победами прославляют страну. Как показало время, к сожалению, не все. Но все вы, присутствующие здесь, – яркие, состоявшиеся личности, успешные люди и пример для подражания. Впереди у вас новые профессиональные высоты и достижения. Пусть тепло, уют и радость царят в каждом доме. Желаю всем крепкого здоровья, большого личного счастья и успехов на благо нашей любимой Беларуси.