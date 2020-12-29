Как украсить комнату и ёлку к Новому году? Показываем простые способы декора

Мария Кронда, корреспондент:

Еще мгновение и наступит самый волшебный день в году – время обновлений. В канун Нового года преобразим и семейное гнездышко. Елена Дежинская, декоратор интерьера:

Как известно, мелочи создают ту самую праздничную атмосферу и сегодня мы с вами будем украшать гостиную комнату. Нам понадобится все, что вы найдете у себя в доме. В данном случае мы нашли шарики, ель, корзинки.

Мария Кронда:

Мы можем использовать вот эти ящики для хранения, на самом деле это очень практично. Елена Дежинская:

Мы начнем оформлять наши корзины, у нас их три штуки. Мы заполним их елью, спилами и дополним игрушками. Оформляем в произвольном порядке, я возьму несколько спилов, чтобы они у нас были видны, пустую часть закладываю елью, затем кладем игрушки.

Мария Кронда:

Сколько нам понадобится игрушек? Елена Дежинская:

Делаем до того момента, пока у нас внутри не станет симпатично.

Очень классная идея: у каждой девушки в ванной комнате есть своя корзинка, я рекомендую туда положить ель и свои красивые баночки – это создаст определенную новогоднюю атмосферу. Как создать новогоднюю композицию для стола? Мастер-класс декоратора Мария Кронда:

Мы добрались до главной героини новогоднего дня. В каком стиле лучше украшать елку? Елена Дежинская:

Нужно отталкиваться от того интерьера, который у вас в доме находится. Уже, наверное, как второй сезон – это старинные игрушки наших бабушек, дедушек, поэтому можете смело их доставать и оформлять свои елки.

Сегодня мы сочетали два стиля. Если мы делаем современную елку, то не нужно использовать такой дождик. Но в данном случае, так как мы сочетаем наши старинные и современные элементы, мы взяли дождик как элемент старинного декора. Как сделать снежинку из бумаги на окна? Показываем два простых способа

Мария Кронда:

Чтобы интерьер дома заиграл новогодними красками, какие элементы декора еще необходимы? Елена Дежинская:

Можно использовать свечи, они сейчас есть совершенно разные. Это могут быть либо натуральные, либо декоративные свечи, и это светящиеся гирлянды, которыми можно оформить свою комнату. Кстати, теплые тона в гирлянде преобладают и пользуются популярностью среди всех. Как сделать настольную ёлку из макарон? Показываем пошаговый процесс​​​​​​​