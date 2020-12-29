Как украсить комнату и ёлку к Новому году? Показываем простые способы декора
Мария Кронда, корреспондент:
Еще мгновение и наступит самый волшебный день в году – время обновлений. В канун Нового года преобразим и семейное гнездышко.
Елена Дежинская, декоратор интерьера:
Как известно, мелочи создают ту самую праздничную атмосферу и сегодня мы с вами будем украшать гостиную комнату. Нам понадобится все, что вы найдете у себя в доме. В данном случае мы нашли шарики, ель, корзинки.
Мария Кронда:
Мы можем использовать вот эти ящики для хранения, на самом деле это очень практично.
Елена Дежинская:
Мы начнем оформлять наши корзины, у нас их три штуки. Мы заполним их елью, спилами и дополним игрушками. Оформляем в произвольном порядке, я возьму несколько спилов, чтобы они у нас были видны, пустую часть закладываю елью, затем кладем игрушки.
Мария Кронда:
Сколько нам понадобится игрушек?
Елена Дежинская:
Делаем до того момента, пока у нас внутри не станет симпатично.
Очень классная идея: у каждой девушки в ванной комнате есть своя корзинка, я рекомендую туда положить ель и свои красивые баночки – это создаст определенную новогоднюю атмосферу.
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Мария Кронда:
Мы добрались до главной героини новогоднего дня. В каком стиле лучше украшать елку?
Елена Дежинская:
Нужно отталкиваться от того интерьера, который у вас в доме находится. Уже, наверное, как второй сезон – это старинные игрушки наших бабушек, дедушек, поэтому можете смело их доставать и оформлять свои елки.
Сегодня мы сочетали два стиля. Если мы делаем современную елку, то не нужно использовать такой дождик. Но в данном случае, так как мы сочетаем наши старинные и современные элементы, мы взяли дождик как элемент старинного декора.
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Мария Кронда:
Чтобы интерьер дома заиграл новогодними красками, какие элементы декора еще необходимы?
Елена Дежинская:
Можно использовать свечи, они сейчас есть совершенно разные. Это могут быть либо натуральные, либо декоративные свечи, и это светящиеся гирлянды, которыми можно оформить свою комнату. Кстати, теплые тона в гирлянде преобладают и пользуются популярностью среди всех.
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Вот мы и готовы к самому долгожданному празднику. С наступающим Новым годом!