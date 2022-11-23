Прямой эфир

Когда Минск преобразится к Новому году и какие необычные украшения ждут горожан?

23 ноября 2022 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Необычные игрушки, сказочные персонажи и волшебное зеркало. Новый год к нам мчится, а это значит, что в столице уже начали устанавливать праздничные украшения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Когда Минск преобразится к Новому году и какие необычные украшения ждут горожан? -1

В 2022 году в Минске украсят 26 елок, 11 из них уже готовы. Непременным элементом нового дизайна станет символ наступающего года – кролик. К примеру, вдохновиться зимней сказкой можно будет у Дворца спорта. Там расположится рыцарский город. Настоящий подарок – это большое количество новых фотозон. У цирка «припаркуется» красочный паровоз, который привезет елку, украшенную дизайнерскими игрушками.  

Когда Минск преобразится к Новому году и какие необычные украшения ждут горожан? -4

Еще одно новшество этого года – оформление мачт освещения рождественскими венками. К середине декабря уже весь Минск засияет разноцветными огнями.  

# Новый год # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чтобы молодые доктора не боялись». Сборы хирургов и анестезиологов Вооружённых Сил Беларуси прошли в Борисове
23 ноября 2022 07:00

«Чтобы молодые доктора не боялись». Сборы хирургов и анестезиологов Вооружённых Сил Беларуси прошли в Борисове

Анфимов: мы вышли на финишную прямую по подготовке соглашения о зоне свободной торговли услугами в СНГ
23 ноября 2022 06:39

Анфимов: мы вышли на финишную прямую по подготовке соглашения о зоне свободной торговли услугами в СНГ

Вместо морозов – оттепель. Какой погоды ждать в конце ноября и как в Беларуси справились с первым снегопадом?
22 ноября 2022 20:55

Вместо морозов – оттепель. Какой погоды ждать в конце ноября и как в Беларуси справились с первым снегопадом?