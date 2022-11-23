Когда Минск преобразится к Новому году и какие необычные украшения ждут горожан?

Новости Беларуси. Необычные игрушки, сказочные персонажи и волшебное зеркало. Новый год к нам мчится, а это значит, что в столице уже начали устанавливать праздничные украшения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году в Минске украсят 26 елок, 11 из них уже готовы. Непременным элементом нового дизайна станет символ наступающего года – кролик. К примеру, вдохновиться зимней сказкой можно будет у Дворца спорта. Там расположится рыцарский город. Настоящий подарок – это большое количество новых фотозон. У цирка «припаркуется» красочный паровоз, который привезет елку, украшенную дизайнерскими игрушками.