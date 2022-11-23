«Чтобы молодые доктора не боялись». Сборы хирургов и анестезиологов Вооружённых Сил Беларуси прошли в Борисове

Алексей Стриго, главных хирург Вооруженных Сил Беларуси:

Основная задача, которая стоит перед нами, – посмотреть людям в глаза. Чтобы они понимали, что у них есть старшие товарищи, которые в любой момент им помогут. Чтобы молодые доктора не боялись принимать какие-либо решения, лечить. Чтобы они развивались дальше и показать им основные направления их дальнейшего профессионального развития.