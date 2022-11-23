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«Чтобы молодые доктора не боялись». Сборы хирургов и анестезиологов Вооружённых Сил Беларуси прошли в Борисове

23 ноября 2022 07:00
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Новости Беларуси. Сборы хирургов и анестезиологов Вооруженных Сил Беларуси прошли 22 ноября в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акцент сделали на пулевые ранения и боевые травмы.  

«Чтобы молодые доктора не боялись». Сборы хирургов и анестезиологов Вооружённых Сил Беларуси прошли в Борисове-1

Представители медицинских рот сил специальных операций и медцентров военно-воздушных сил в онлайн-режиме наблюдали за проведением хирургических вмешательств.  

«Чтобы молодые доктора не боялись». Сборы хирургов и анестезиологов Вооружённых Сил Беларуси прошли в Борисове-4

Алексей Стриго, главных хирург Вооруженных Сил Беларуси:  
Основная задача, которая стоит перед нами, – посмотреть людям в глаза. Чтобы они понимали, что у них есть старшие товарищи, которые в любой момент им помогут. Чтобы молодые доктора не боялись принимать какие-либо решения, лечить. Чтобы они развивались дальше и показать им основные направления их дальнейшего профессионального развития.  

«Чтобы молодые доктора не боялись». Сборы хирургов и анестезиологов Вооружённых Сил Беларуси прошли в Борисове-7

В ходе сборов для практической отработки материала развернули несколько учебных точек. Среди новшеств – лазерные методы лечения, УЗИ-диагностика в полевых условиях.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Алексей Стриго # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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