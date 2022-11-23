«Чтобы молодые доктора не боялись». Сборы хирургов и анестезиологов Вооружённых Сил Беларуси прошли в Борисове

Новости Беларуси. Сборы хирургов и анестезиологов Вооруженных Сил Беларуси прошли 22 ноября в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акцент сделали на пулевые ранения и боевые травмы.
Новости Беларуси. Сборы хирургов и анестезиологов Вооруженных Сил Беларуси прошли 22 ноября в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акцент сделали на пулевые ранения и боевые травмы.
Представители медицинских рот сил специальных операций и медцентров военно-воздушных сил в онлайн-режиме наблюдали за проведением хирургических вмешательств.
Алексей Стриго, главных хирург Вооруженных Сил Беларуси:
Основная задача, которая стоит перед нами, – посмотреть людям в глаза. Чтобы они понимали, что у них есть старшие товарищи, которые в любой момент им помогут. Чтобы молодые доктора не боялись принимать какие-либо решения, лечить. Чтобы они развивались дальше и показать им основные направления их дальнейшего профессионального развития.
В ходе сборов для практической отработки материала развернули несколько учебных точек. Среди новшеств – лазерные методы лечения, УЗИ-диагностика в полевых условиях.