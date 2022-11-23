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Анфимов: мы вышли на финишную прямую по подготовке соглашения о зоне свободной торговли услугами в СНГ

23 ноября 2022 06:39
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Новости Беларуси. Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ может быть подписано в июне 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой прогноз озвучили 22 ноября на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества.  

Анфимов: мы вышли на финишную прямую по подготовке соглашения о зоне свободной торговли услугами в СНГ-1

Ключевая цель договора – создать благоприятные условия для дальнейшего роста экономики. Документ предоставит возможность дополнить и развить существующие двусторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций.  

Анфимов: мы вышли на финишную прямую по подготовке соглашения о зоне свободной торговли услугами в СНГ-4

Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ:  
Мы вышли на финишную прямую по подготовке и принятию соответствующего соглашения по зоне свободной торговли услугами. Это такой долгоиграющий, долгожданный документ, еще от 14 октября. Он был рассмотрен Советом глав государств. И главы государств дали поручение своим правительствам по оперативной доработке этого соглашения. На состоявшемся заседании Совета глав правительств было рассмотрено соглашение. Можно сказать, что оно почти кондиционное.  

Анфимов: мы вышли на финишную прямую по подготовке соглашения о зоне свободной торговли услугами в СНГ-7

Добавим, накануне постпреды подвели итоги заседания Совета глав правительств СНГ и наметили задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей.  

# СНГ # общество # Леонид Анфимов # Фотофакт

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