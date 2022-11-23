Анфимов: мы вышли на финишную прямую по подготовке соглашения о зоне свободной торговли услугами в СНГ
Новости Беларуси. Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ может быть подписано в июне 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой прогноз озвучили 22 ноября на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества.
Ключевая цель договора – создать благоприятные условия для дальнейшего роста экономики. Документ предоставит возможность дополнить и развить существующие двусторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций.
Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ:
Мы вышли на финишную прямую по подготовке и принятию соответствующего соглашения по зоне свободной торговли услугами. Это такой долгоиграющий, долгожданный документ, еще от 14 октября. Он был рассмотрен Советом глав государств. И главы государств дали поручение своим правительствам по оперативной доработке этого соглашения. На состоявшемся заседании Совета глав правительств было рассмотрено соглашение. Можно сказать, что оно почти кондиционное.
Добавим, накануне постпреды подвели итоги заседания Совета глав правительств СНГ и наметили задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей.