Анфимов: мы вышли на финишную прямую по подготовке соглашения о зоне свободной торговли услугами в СНГ

Новости Беларуси. Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ может быть подписано в июне 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой прогноз озвучили 22 ноября на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества.

Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ:

Мы вышли на финишную прямую по подготовке и принятию соответствующего соглашения по зоне свободной торговли услугами. Это такой долгоиграющий, долгожданный документ, еще от 14 октября. Он был рассмотрен Советом глав государств. И главы государств дали поручение своим правительствам по оперативной доработке этого соглашения. На состоявшемся заседании Совета глав правительств было рассмотрено соглашение. Можно сказать, что оно почти кондиционное.