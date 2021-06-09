Когда машины бибикали под окнами, у нас из окна был вывешен государственный флаг. Честное мнение о ситуации в Беларуси

Новости Беларуси. Экскурсия за кулисы политической жизни страны. Знакомство со Дворцом Независимости продолжается. 9 июня визит организовали для гостей из Гродно – представителей организации «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Август 2020 года с горечью вспоминают Игорь и Оксана. Их семейный союз – отражение взаимоотношений Беларуси и России – дружба, взаимовыручка и надежная опора друг другу. Игорь переехал в Беларусь 27 лет назад и считает ее своей второй родиной. В трудный период для Беларуси супруги не остались в стороне.

Игорь Черняков:

Сразу, с начала различных несанкционированных митингов, выступлений, вызывало у меня чувство недоумения, почему находятся люди, которые не смогли оценить ту заботу государства, со стороны Республики Беларусь, социальных каких-то требований народа, каких-то моментов, которые могли бы помочь каждой семье, каждому отдельному человеку развиваться.

Когда ездили машины, бибикали под окнами, у нас постоянно из окна был вывешен государственный флаг. Мы не боялись и мы не скрываем этого и сейчас, постоянно носим символику, которая подчеркивает принадлежность нас именно к той системе, которую мы выстраивали совместно с властью и которую своими силами стремимся сохранить.