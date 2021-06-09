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Когда машины бибикали под окнами, у нас из окна был вывешен государственный флаг. Честное мнение о ситуации в Беларуси

09 июня 2021 19:34
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Новости Беларуси. Экскурсия за кулисы политической жизни страны. Знакомство со Дворцом Независимости продолжается. 9 июня визит организовали для гостей из Гродно – представителей организации «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как прошел визит, расскажет Юлия Стриго.

Когда машины бибикали под окнами, у нас из окна был вывешен государственный флаг. Честное мнение о ситуации в Беларуси-1

Август 2020 года с горечью вспоминают Игорь и Оксана. Их семейный союз – отражение взаимоотношений Беларуси и России – дружба, взаимовыручка и надежная опора друг другу. Игорь переехал в Беларусь 27 лет назад и считает ее своей второй родиной. В трудный период для Беларуси супруги не остались в стороне.

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Когда машины бибикали под окнами, у нас из окна был вывешен государственный флаг. Честное мнение о ситуации в Беларуси-4

Игорь Черняков:
Сразу, с начала различных несанкционированных митингов, выступлений, вызывало у меня чувство недоумения, почему находятся люди, которые не смогли оценить ту заботу государства, со стороны Республики Беларусь, социальных каких-то требований народа, каких-то моментов, которые могли бы помочь каждой семье, каждому отдельному человеку развиваться.

Когда ездили машины, бибикали под окнами, у нас постоянно из окна был вывешен государственный флаг. Мы не боялись и мы не скрываем этого и сейчас, постоянно носим символику, которая подчеркивает принадлежность нас именно к той системе, которую мы выстраивали совместно с властью и которую своими силами стремимся сохранить.

Когда машины бибикали под окнами, у нас из окна был вывешен государственный флаг. Честное мнение о ситуации в Беларуси-7

Экскурсия продлилась два часа. И оно того стоило, гости остались под большим впечатлением. И теперь, глядя выпуски новостей из Дворца Независимости, можно смело говорить «а я там был».

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# Государственная политика # общество # Игорь Черняков # Юлия Стриго # Фотофакт

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