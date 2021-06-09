Белоруска: они санкциями обкладывают простых смертных людей. Почему я не могу сейчас слетать в тот же Крым?

Искренняя любовь к стране заставляет белорусов говорить и о том, что тревожит и болит. Например, Ирина в Минске бывает редко. Поэтому замечает, как быстро преображается город. И не понимает, почему многие этого не ценят. Еще одна больная тема – пресловутые санкции, которыми нас всячески пугают.

Ирина Крижановская:

Они же санкциями обкладывают, грубо говоря, простых смертных людей, таких, как я. Почему я не могу сейчас слетать в тот же Крым или еще куда-то? Ну что это такое? Или, например, ко мне знакомые хотят прилететь из Эстонии – наши белорусы улетели. Но они не могут. Здесь у них бабушки, родственники. И не могут. Получается, из-за этой, извините, дури в головах. Для меня это вообще дикость. Это не гуманизм, не какая-то вообще демократия. Просто издевательство, понимаете?