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Белоруска: они санкциями обкладывают простых смертных людей. Почему я не могу сейчас слетать в тот же Крым?

09 июня 2021 18:47
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Новости Беларуси. Экскурсия за кулисы политической жизни страны. Знакомство со Дворцом Независимости продолжается. 9 июня визит организовали для гостей из Гродно – представителей организации «Белая Русь».

Как прошел визит, расскажет Юлия Стриго.

Белоруска: они санкциями обкладывают простых смертных людей. Почему я не могу сейчас слетать в тот же Крым?-1

Искренняя любовь к стране заставляет белорусов говорить и о том, что тревожит и болит. Например, Ирина в Минске бывает редко. Поэтому замечает, как быстро преображается город. И не понимает, почему многие этого не ценят. Еще одна больная тема – пресловутые санкции, которыми нас всячески пугают.

Белоруска: они санкциями обкладывают простых смертных людей. Почему я не могу сейчас слетать в тот же Крым?-4

Ирина Крижановская:
Они же санкциями обкладывают, грубо говоря, простых смертных людей, таких, как я. Почему я не могу сейчас слетать в тот же Крым или еще куда-то? Ну что это такое? Или, например, ко мне знакомые хотят прилететь из Эстонии – наши белорусы улетели. Но они не могут. Здесь у них бабушки, родственники. И не могут. Получается, из-за этой, извините, дури в головах. Для меня это вообще дикость. Это не гуманизм, не какая-то вообще демократия. Просто издевательство, понимаете?

Белоруска: они санкциями обкладывают простых смертных людей. Почему я не могу сейчас слетать в тот же Крым?-7

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# Международная политика # общество # Юлия Стриго # Ирина Крижановская # Фотофакт

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