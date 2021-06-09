«Настроение у личного состава бригады боевое». Белорусские военные прибыли в Россию на учения «Славянское братство»

Новости Беларуси. Белорусские военные прибыли в Россию на международные учения «Славянское братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские военные прибыли в Россию на международные учения «Славянское братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже сейчас более 300 военнослужащих подразделения Витебского воздушно-десантного соединения приземлились в Новороссийске. Туда же эшелоном из Беларуси доставлено более 40 единиц военной техники. В ближайшие дни военнослужащие трех братских стран проведут слаживание подразделений для последующей отработки совместных действий в составе многонациональной тактической группы.
Алексей Елфимов, командир 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Долетели хорошо, без эксцессов, все работало в штатном режиме. Настроение у личного состава бригады боевое, готовы выполнить любую поставленную задачу.
Николай Чобан, руководитель учения – заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск России:
В течение двух недель нам предстоит комплекс мероприятий подготовительных, в ходе которых будем проводить слаживание органов управления подразделений, отработку элементов, ведение боевых действий в различных условиях. И с 16-го по 18-е – активная фаза учений.
Отметим, что совместные российско-белорусско-сербские тактические учения «Славянское братство» проводятся регулярно с 2015 года.