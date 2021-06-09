Григорий Азарёнок: «Они хотят из всех нас сделать глупых бабуинов. Чтобы приехали западные хозяева»

Новости Беларуси. БЧБ в искусстве и искусственное в БЧБ. О высоком и низком, а также как воплотился белорусский мятеж в художественных образах. В гостях программы Новости «24 часа» на СТВ известный художник Светлана Жигимонт. Авторская программа Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Деградация. Деградация во всем – в мыслях и чувствах, в словах и поступках, в любых проявлениях души. Это приводит к тому, что человек становится змагаром. И подталкивает его к этому бчб-искусство. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Григорий Азаренок:

В прошлом веке Беларусь совершила огромные прорывы в области искусства. Голос народа зазвучал по всему миру. Янка Купала и Якуб Колас, Иван Мележ и Иван Шамякин. Можно десятками называть имена. Их произведения переводились и издавались во всем мире. Но откройте биографию любого – крестьяне. Из самых маленьких деревенек. Они стали авторами мирового класса. Учились в наших университетах, а не в оксфордах и гарвардах. И писали они для народа, а не для тусовки дегенератов. Светлана Жигимонт о Президенте: его оценят спустя десятилетия. Через 20-30 лет реально станет виден масштаб этой фигуры Григорий Азаренок:

То же самое о художниках. Достаточно вспомнить великого Михаила Савицкого. Наши змагары предпочитают его забывать. Вытравливать из памяти. Почему? Посмотрите на картину «Убийство правды». Она написана им по мотивам развала Советского Союза. Посмотрите, змагары, на этих черных людей и узнайте себя.

Григорий Азаренок:

Это были народные писатели, художники, музыканты. Они были из народа и для народа. Но змагары с простыми людьми себя связывать не хотят. Они шляхтичи. Сарматы и лицьвины. Они франаки и уршули. Они элита, и быдло должно поклоняться им. Григорий Азаренок:

Однажды начинающая поэтесса Зинаида Бондарина пришла к Янке Купале. Она издала первую книжку и на гонорар купила дорогие модные замшевые перчатки. Очень хотела похвастаться. Народный поэт взял их в руки, посмотрел на нее и выбросил за плот в пустозелье и крапиву. Сурово посмотрел и сказал «Ня трэба быць малпай». Григорий Азаренок:

Но змагары хотят быть обезьянами. Навозные кучи в тачках, бесконечные испражнения и извращения. Они сами дегенераты и хотят сделать дегенератами всех вокруг. Вот что представляет из себя так называемый свободный театр новоявленного лидера пратэста Халезина. Вы хотите, чтобы ваших детей водили на такие спектакли?

Григорий Азаренок:

А вот кумир нашей неполживой публики, малпа Колесникова. Фрагмент спектакля, где солирует флейтистка. Там ее все время хочет похитить огромный негр. А потом она меняется с ним ролями и похищает его. И это фрейдистское убожество нам предлагается как новое слово в искусстве.

Григорий Азаренок:

Случайно ли это? Ведь мы знаем слова Аллена Даллеса: «Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и прославлять так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности». И если вы воете на каждом углу, что это фальшивка, тогда объясните, почему все происходит именно так, слово в слово.