Когда люди не видят деньги, они легче их тратят. Разбираем плюсы и минусы оплаты картой и наличными

Безналичный расчет плотно вошел в нашу жизнь. Оплатой мобильным телефоном на кассе уже никого не удивишь. Но у бумажных денег есть приверженцы. Так что же выгоднее: наличные деньги или пластиковая карточка? Сергей Солодовников, доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Экономика и право» БНТУ:

Для того чтобы напечатать бумажные деньги, банкноты, нам необходимо потратить значительное количество времени и определенную сумму. Это может стоить за тысячу бумажек от 80 до 100 долларов. Соответственно, это очень серьезные деньги, особенно если мы печатаем 5-рублевые банкноты.

Главный плюс для многих держателей пластиковых карт – это простая и быстрая оплата. В сегодняшнем быстро меняющемся мире каждый день разрабатываются новые технологии оплаты и защиты электронного кошелька. Василий Пашкевич, финансовый консультант:

Сейчас есть огромное количество карт с кэшбэками, с бонусами лояльности. Ты при расчете еще к этому всему удобству получаешь кучу бонусов. Пользуясь огромным количеством сервисов, всяких подписок и расчетов, на телефоне привязана карта – ты пришел и рассчитался.

Сергей Солодовников:

Электронные деньги позволяют населению получать небольшие кредиты от банка. Например, в форме овердрафта, когда вы можете от зарплаты использовать эту часть, которую банк вам даст в кредит. Но несмотря на простоту и удобство использования электронных денег, никто не отменял сбой и технические работы в системе безналичной оплаты. Поэтому разумнее держать какую-то сумму наличными. Сергей Солодовников:

Снижение издержек на производство денег, на использование этих денег, возможность частичного кредитования, дополнительные возможности покупки по определенным картам для населения – это все дает плюсы населению, потому что способствует некоторому росту экономики. Если мы меньше тратим, то, соответственно, у нас добавленная стоимость в экономике больше.

Деньги счет любят. Когда они лежат на карте, самая большая проблема в том, что мы их не видим. А благодаря наличным легче планировать свой бюджет. Василий Пашкевич:

Когда у тебя есть наличные деньги, то их намного проще контролировать. Сколько ты видишь в кошельке, пошел в магазин, рассчитался и ты видишь, что их становится меньше, и как-то на психологическом уровне понимаешь, что тратить надо меньше.

Сергей Солодовников:

Когда часть населения не видит деньги, они легче тратят электронные деньги, потому что они их не чувствуют. Считать ли это недостатком? Может и преимуществом, потому что если домашнее хозяйство потребляет больше, покупает, то растет внутренний спрос на продукты, на товары народного потребления, на услуги. В результате эти деньги быстрее оборачиваются – это дополнительный стимул для развития экономики.