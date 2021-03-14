«Я просто вас приведу к себе домой, покажу эту баню». Александр Лукашенко отреагировал на фильм «Золотое дно»

Новости Беларуси. После участия в «Минской лыжне» 13 марта Александр Лукашенко пообщался с журналистами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Честно, я еще его не смотрел. И даже те куски, о которых ты говоришь, что они там компиляцию какую-то устроили, я тоже их не смотрел. Но я должен вам показать. Они же фамилии называли, они показывали какие-то сооружения. Ну, допустим: «Лукашенко, – как ты [Наталья Эйсмонт – прим. ред.] там мне писала, – на Крещение окунался на востоке где-то». Я просто вас приведу к себе домой, покажу эту баню, покажу, где дрова рубили. В этой деревне, где я живу. Часы там эти. Они пусть не парятся: эти часы мне подарил Нурсултан Абишевич Назарбаев. Подарки Президента по закону хранятся в резиденции Президента. Мы их просто выложим, и посмотрите. Там от часов наших «Луч» – это мои первые, еще я кандидатом в Президенты был – до вот этих последних часов. Поэтому пусть не парятся, что кто-то заплатил за эти часы.