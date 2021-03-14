«Я просто вас приведу к себе домой, покажу эту баню». Александр Лукашенко отреагировал на фильм «Золотое дно»

Новости Беларуси. После участия в «Минской лыжне» 13 марта Александр Лукашенко пообщался с журналистами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. После участия в «Минской лыжне» 13 марта Александр Лукашенко пообщался с журналистами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Честно, я еще его не смотрел. И даже те куски, о которых ты говоришь, что они там компиляцию какую-то устроили, я тоже их не смотрел. Но я должен вам показать. Они же фамилии называли, они показывали какие-то сооружения. Ну, допустим: «Лукашенко, – как ты [Наталья Эйсмонт – прим. ред.] там мне писала, – на Крещение окунался на востоке где-то». Я просто вас приведу к себе домой, покажу эту баню, покажу, где дрова рубили. В этой деревне, где я живу.
Часы там эти. Они пусть не парятся: эти часы мне подарил Нурсултан Абишевич Назарбаев. Подарки Президента по закону хранятся в резиденции Президента. Мы их просто выложим, и посмотрите. Там от часов наших «Луч» – это мои первые, еще я кандидатом в Президенты был – до вот этих последних часов. Поэтому пусть не парятся, что кто-то заплатил за эти часы.
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Я никогда себе не позволю украсть чего-то у людей, потому что я вырос… ну, не в нищете, но в бедности страшной, я знаю цену каждому рублю. Поэтому они зря взялись за эту тему. Это калька с фильма [про – прим. ред.] Путина. Калька. Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Ну слушайте, это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые по их замыслу к этому не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?
Вот Игорь там или Наташа сидят и смотрят: «Ну, а где? А где его?» Понимаете, самое страшное для меня – опозориться перед вами.
Но бойтесь этих людей. Вы же видите, как они бросаются на чужую собственность. Увидели что-то. Вот так они будут управлять страной. Они вот этих наших бизнесменчиков, айтишничков и ипэшничков разденут в течение двух лет. Быстро. Но ладно бы раздели да народу дали – в карман все положат. Вот Юра Воскресенский, он не был, он уже признался, что они хотели: они уже переписали предприятия и поделили их.
Надо идти вперед и ни в коем случае не отбрехиваться, как белорусы в народе говорят. Как только они нас затянут в эту дискуссию ненужную, нам некогда будет заниматься делом. А обстановка очень серьезная, вы же видите. Поэтому нам надо делом заниматься, а пройдет время – люди оценят.
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