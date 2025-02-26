Когда ещё красивых мужчин привезти, как не к 8 Марта – Евгений Олейник о новом концерте

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – участник группы AURA, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Евгений Олейник. Совсем скоро, 6 марта, нас ожидает грандиозный концерт в Минске, где вы споете на одной сцене с мировыми звездами из Беларуси, России, Китая, Италии.

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь: За пять лет у нас пятый большой сольник в Минске. Надо чем-то удивлять. Мы постоянно стараемся разнообразить программу – и придумали в этом году такую фишку. Очень много дуэтов у нас с разными артистами сложилось за последние 15-20 лет, и мы всех их собираем в одну программу, назвали программу «Дуэты». А когда еще красивых мужчин со всего мира привезти в Беларусь, как не к 8 Марта?

Юлия Самусенко, ведущая:

Какие будут артисты, какие хиты прозвучат?

Евгений Олейник:

Во-первых, начнем с наших любимых белорусских артистов. Это, естественно, лучезарный, неповторимый (все поняли сразу) Александр Антонович Солодуха, который с Юлей [Юлия Быкова, солистка группы AURA – прим.ред.] споет нашу очень известную песню. Не буду спойлерить. Придет наш замечательный артист Тео, который представлял Беларусь на «Евровидении». Будет Женя Курчич. Всегда в такие моменты хочется всех вспомнить, никого не обидеть. Владимир Громов, народный артист Республики Беларусь, споет с Юлей дуэт тоже, который они раньше не пели, но это будет очень неожиданно.

Из России приедет Саша Еловских, наш любимый артист, который споет с Юлей премьерную песню. Я думаю, за пару дней до этого вы тоже пригласите с премьерой клипа. Потом наши иностранные гости: Ван Цзы, певец из Китая, Раффаэле Пападиа, певец из Италии.