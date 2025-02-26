Как подростку справиться с кибербуллингом? Рассказываем о портале психологической поддержки

Поддержка в сложной ситуации и дельный совет. В Беларуси активно работает информационный портал для школьников, родителей и учителей kidspomogut.by. На сайте собрана вся информация по теме безопасности в интернете.

Ольга Воронько, заведующий отделением Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей: Этот ресурс в первую очередь направлен на детей-подростков. И язык, и тексты, и картинки – они все отформатированы для детей, чтоб им было просто и легко воспринимать информацию. Но основным направлением этого ресурса является безопасность детей в интернете. Это насилие в отношение детей в сети Интернет, потому что здесь очень много есть опасностей – и дети или подростки, и наркотики. Здесь даже и вот такой контекст затрагивается, в этом ресурсе.

На сайте подросток может не только найти ответы на интересующие вопросы самостоятельно, но и пообщаться по своей проблеме со специалистом из Центра социального обслуживания семьи и детей. Как правило, молодые люди отдают предпочтение переписке в онлайн-чате, тем более что все анонимно.

Молодые люди пишут ежедневно. Если раньше самой главной темой для обсуждения становилась травля в Сети, то в последнее время участились случаи бесед, связанных с личными моментами.

Специалисты всегда готовы поддержать. Линия доверия работает круглосуточно, и запрос может быть совершенно любым. Самое главное – быть искренне открытым к помощи.