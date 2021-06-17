Когда эмбрион становится плодом? Рассказывает заведующая лабораторией репродуктивного здоровья

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что главная полемика, которая разворачивается между сторонниками и противниками аборта – когда эмбрион уже превращается в человека, становится личностью, и уже аборт из медицинской операции превращается, как сторонники церкви говорят, в убийство. Расскажите, когда эмбрион становится плодом.
Татьяна Ващилина, заведующая лабораторией репродуктивного здоровья РНПЦ «Мать и дитя»:
С медицинской точки зрения эмбрион считается до 8 недель, условно. С 8 до 22 – это плод, когда возможны какие-то до 22 прерывания на поздних сроках. С 22 и выше это уже рождается человечек, мы уже сохраняем. Это уже считается преждевременными родами, ребеночек требует выхаживания.
Юлия Крыницкая:
До есть до 8 недель это, можно сказать, как клетка?
Татьяна Ващилина:
Эмбрион, у него уже развиваются системы, сердцебиение. До восьми недель условно.
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Вероника Сердюк, председатель центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:
Эмбрион – это просто стадия жизни человеческого существа. То есть можно сказать, что есть стадия «бабушка», есть стадия «девушка в расцвете сил». Для медиков, для химиков человек начинается, когда сливаются папины и мамины клетки. Папина клетка отдельная, мамина отдельная, когда они сливаются, получается новый человек.
Александра Мытникова, инженер видеомонтажа:
Но это же еще не человек на самом раннем сроке.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Согласитесь, если в семье счастлива женщина, счастливы все вокруг – и дети, и муж, и все остальные. А если ребенок нежеланный, его родители не хотели, мама стала несчастной, начала впадать в послеродовые депрессии, отдала этого ребенка в детдом – стоит ли рожать тогда?
Вероника Сердюк:
У вас сейчас немножко нарушена причинно-следственная связь, вы в одну кучу все набросали. Допустим, миф о желанности и нежеланности детей не подтверждается наукой, социологическими, психологическими исследованиями. Если бы у нас были несчастны эти нежеланные дети, тогда бы мы прослеживали причинно-следственную связь и какую-то такую корреляцию. Ребенок – это не просто сгусток клеток, да? Как и я сгусток клеток, как и вы.
Александра Мытникова:
Допустим, у меня была первая неделя. То есть это еще не был даже эмбрион.
Елена Овчинникова, психолог, волонтер центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:
Очень много, и давно уже есть исследования перинатальной психологии. Я достаточно часто использую трансовые техники для работы и проработки. Так как я такой травмотерапевт, я работаю с кризисами и с травмами. И когда мы работаем с травмами, мы используем трансовые техники. Так вот, в транс можно погрузить до момента зачатия. На самом деле это вообще удивительные вещи, когда в консультировании (конечно, это не про предабортное консультирование) всплывают какие-то такие интересные вещи про то, как проходила беременность.
Человек, с которым я работаю, начинает говорить, что он чувствует. И потом он приходит к родителям, если родители живы, и спрашивает, были ли такие ситуации, сложности, было ли это. И родители в шоке и говорят «да».
Юлия Крыницкая:
Хорошо, но тогда можно говорить тоже, что когда ребенок нежеланный, то он тоже будет об этом знать? Тоже пройдет на протяжении всей жизни – это будет психологическая травма?
Елена Овчинникова:
Да, совершенно верно. Ребенок тоже это чувствует, безусловно, это тоже есть. Но ребенок нежеланный, который выжил – если он выжил, соответственно, есть с кем работать. Есть что дальше с этим делать.
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