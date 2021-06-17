Когда эмбрион становится плодом? Рассказывает заведующая лабораторией репродуктивного здоровья

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что главная полемика, которая разворачивается между сторонниками и противниками аборта – когда эмбрион уже превращается в человека, становится личностью, и уже аборт из медицинской операции превращается, как сторонники церкви говорят, в убийство. Расскажите, когда эмбрион становится плодом. Татьяна Ващилина, заведующая лабораторией репродуктивного здоровья РНПЦ «Мать и дитя»:

С медицинской точки зрения эмбрион считается до 8 недель, условно. С 8 до 22 – это плод, когда возможны какие-то до 22 прерывания на поздних сроках. С 22 и выше это уже рождается человечек, мы уже сохраняем. Это уже считается преждевременными родами, ребеночек требует выхаживания. Юлия Крыницкая:

До есть до 8 недель это, можно сказать, как клетка?

Татьяна Ващилина:

Эмбрион, у него уже развиваются системы, сердцебиение. До восьми недель условно. Девушка, которая сделала аборт в 20 лет: когда я узнала, что беременна, первое, о чём подумала – это проблема Вероника Сердюк, председатель центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:

Эмбрион – это просто стадия жизни человеческого существа. То есть можно сказать, что есть стадия «бабушка», есть стадия «девушка в расцвете сил». Для медиков, для химиков человек начинается, когда сливаются папины и мамины клетки. Папина клетка отдельная, мамина отдельная, когда они сливаются, получается новый человек. Александра Мытникова, инженер видеомонтажа:

Но это же еще не человек на самом раннем сроке. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Согласитесь, если в семье счастлива женщина, счастливы все вокруг – и дети, и муж, и все остальные. А если ребенок нежеланный, его родители не хотели, мама стала несчастной, начала впадать в послеродовые депрессии, отдала этого ребенка в детдом – стоит ли рожать тогда?

Вероника Сердюк:

У вас сейчас немножко нарушена причинно-следственная связь, вы в одну кучу все набросали. Допустим, миф о желанности и нежеланности детей не подтверждается наукой, социологическими, психологическими исследованиями. Если бы у нас были несчастны эти нежеланные дети, тогда бы мы прослеживали причинно-следственную связь и какую-то такую корреляцию. Ребенок – это не просто сгусток клеток, да? Как и я сгусток клеток, как и вы. Александра Мытникова:

Допустим, у меня была первая неделя. То есть это еще не был даже эмбрион.