Когда болезнь – не приговор. Как в РНПЦ «Мать и дитя» помогают родить женщинам даже с тяжёлыми патологиями

Новости Беларуси. Сегодня отечественная медицина сделала колоссальный шаг вперед. И те болезни, которые раньше были противопоказанием для беременности, уже не приговор. Развитие технологий и профессионализм белорусских врачей.

Цифры говорят за себя. Ежегодно в РНПЦ «Мать и дитя» около 3 тысяч женщин с различными патологиями познают радость материнства.

Елена Улезко, заместитель директора по педиатрии РНПЦ «Мать и дитя»: В центр госпитализируются женщины с различной акушерской, тяжелой акушерско-гинекологической и экстрагенитальной патологией, с вопросами онкологии, болезнями крови, сахарным диабетом, врожденными пороками плода. И вот симбиоз работы научных лабораторий и клинических отделов дает хороший результат.

У нас очень большая клинико-генетическая лаборатория, которая оснащена современными диагностическими приборами. Из последних – мы получили секвенатор, который позволяет диагностировать более 600 различных генетических заболеваний.

Женщина может получить беременность, выносить ее и родить. В случае, если мы получаем какие-то проблемы со здоровьем новорожденного, здесь можно с успехом его лечить и реабилитировать.