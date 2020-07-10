Где в Беларуси можно будет сделать бесплатно ЭКО?

Новости Беларуси. Количество многодетных семей в Беларуси с каждым годом увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если по данным переписи 2009 года в стране проживали 62 500 многодетных семей, то сегодня уже более 108 тысяч. Такой позитивный тренд говорит о том, что политика государства, направленная на поддержку многодетных, дает свой результат.

Самой богатой на большие семьи считается Брестская область. В целом в многодетных семьях Беларуси сегодня воспитываются более 353 тысяч детей. Медицинские учреждения оказывают помощь супружеским парам, в том числе, и с использованием методов репродуктивных технологий.

Всё большую популярность приобретает метод ЭКО. В 2019 году эффективность его применения составила более 40 % – это почти 2 тысячи долгожданных беременностей. Демографической составляющей большое внимание уделяет государство. Так, указ Президента, принятый в мае, позволит стать счастливыми родителями ещё большему количеству пар. Документ вступит в силу в январе 2021 года и подарит возможность проведения одной бесплатной попытки ЭКО.

Людмила Кеда, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси:

На сегодняшний день примерно определены три организации, это те три организации государственные – это РНПЦ «Мать и дитя», 2-й родильный дом и медико-генетический центр гомельский, где бесплатно будет предоставляться попытка ЭКО.

Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:

В 2019 году в Республике Беларусь было проведено 4420 законченных циклов ЭКО. Из них на базе РНПЦ «Мать и дитя» было проведено 1217 циклов. Эффективность программы ЭКО по Республике Беларусь составила 40,8 %, в нашем центре эта цифра – 41,2 %.