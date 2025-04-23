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В Турции произошло мощное землетрясение, магнитуда – 6,2.

23 апреля 2025 13:02
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В Стамбуле зафиксировано землетрясение. Магнитуда достигла 6,2. Об этом пишет РИА Новости.

В Турции произошло мощное землетрясение, магнитуда – 6,2.-1

Фото: Pinterest

Сообщается, что колебания земной поверхности зафиксированы в Мраморном море 23 апреля в 12.49. После землетрясения последовали вторичные сейсмические вибрации.

Сообщается, что толчки были ощутимы на территориях провинций Стамбул, Текирдаг, Ялова, Бурса и Балыкесир. В ходе природного явления наблюдались раскачивание люстр, скрип мебели, отключение электричества.

# Землетрясения

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