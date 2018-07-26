Палаточный лагерь «Бе-Lа-Русь» соберёт молодёжь Беларуси, России и Латвии

Новости Беларуси. На стыке трёх границ собирается молодёжь Беларуси, России и Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Международный лагерь «Бе-Lа-Русь» откроется 26 июля в Витебской области. По традиции, палаточный городок разместится на лесной поляне в Верхнедвинском районе, недалеко от Кургана Дружбы, насыпанного в память о боевом содружестве партизан трёх стран.