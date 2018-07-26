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Палаточный лагерь «Бе-Lа-Русь» соберёт молодёжь Беларуси, России и Латвии

26 июля 2018 06:40
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Новости Беларуси. На стыке трёх границ собирается молодёжь Беларуси, России и Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палаточный лагерь «Бе-Lа-Русь» соберёт молодёжь Беларуси, России и Латвии-1


Международный лагерь «Бе-Lа-Русь» откроется 26 июля в Витебской области. По традиции, палаточный городок разместится на лесной поляне в Верхнедвинском районе, недалеко от Кургана Дружбы, насыпанного в память о боевом содружестве партизан трёх стран.

Палаточный лагерь «Бе-Lа-Русь» соберёт молодёжь Беларуси, России и Латвии-3

Представители молодежных организаций –  всего более 500 человек – встретятся вот уже в 27 раз. Нынешний проект будет насыщен патриотическими акциями, многочисленными творческими конкурсами и спортивными состязаниями. 

Палаточный лагерь «Бе-Lа-Русь» соберёт молодёжь Беларуси, России и Латвии-6

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Фотофакт

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