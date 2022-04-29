В Минске 1 мая пройдёт Праздник труда. Какие мероприятия запланированы?

Новости Беларуси. Праздник труда в Минске пройдет уже в это воскресенье, 1 мая. Торжественные мероприятия традиционно начнутся с возложения цветов у стелы «Минск – город-герой» и продолжатся в парке Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В них примут участие руководство Мингорисполкома, Федерации профсоюзов Беларуси, министерств и ведомств. А в парке Победы с утра откроются интерактивные площадки на тему различных профессий. Запланирована выставка техники. У сцены пройдет торжественный митинг, затем – концертная программа. Подготовлены и развлечения для детей. Также будет организована торговля.