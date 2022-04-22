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Заместитель гендиректора «Нафтана»: санкции – это новые возможности, это поиски новых партнёров, рынков

22 апреля 2022 16:56
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Новости Беларуси. В ходе рабочего визита в Новополоцк спикер верхней палаты парламента посетила «Нафтан», где пообщалась с коллективом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель гендиректора «Нафтана»: санкции – это новые возможности, это поиски новых партнёров, рынков-1

Топ-вопросы – экономика, заработная плата, строительство арендного жилья. Без внимания не осталась и тема санкционного давления на Беларусь. Несмотря на это, предприятие продолжает работу в штатном режиме и выполняет все взятые на себя обязательства.

Заместитель гендиректора «Нафтана»: санкции – это новые возможности, это поиски новых партнёров, рынков-4

Сергей Евтушик, заместитель генерального директора предприятия «Нафтан»:
Работаем достаточно стабильно. Ведь санкции начались не вчера, не сегодня. Санкции начались еще в начале 2000-х годов, когда определенные политики пытались нас научить работать в условиях так называемой демократии. Тем не менее, думаю, ни нам, ни нашим торговым партнерам эти экономические войны не нужны. И санкции это и новые вызовы, но и новые возможности. Это поиски новых партнеров, новых рынков. Будем надеяться, что все у нас получится.

Заместитель гендиректора «Нафтана»: санкции – это новые возможности, это поиски новых партнёров, рынков-7

Сегодня «Нафтан» – одно из крупнейших на европейском континенте нефтехимических предприятий, продукция белорусского промгиганта известна далеко за пределами СНГ.

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# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Евтушик # Наталья Кочанова # Фотофакт

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