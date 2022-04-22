Заместитель гендиректора «Нафтана»: санкции – это новые возможности, это поиски новых партнёров, рынков

Топ-вопросы – экономика, заработная плата, строительство арендного жилья. Без внимания не осталась и тема санкционного давления на Беларусь. Несмотря на это, предприятие продолжает работу в штатном режиме и выполняет все взятые на себя обязательства.

Сергей Евтушик, заместитель генерального директора предприятия «Нафтан»:

Работаем достаточно стабильно. Ведь санкции начались не вчера, не сегодня. Санкции начались еще в начале 2000-х годов, когда определенные политики пытались нас научить работать в условиях так называемой демократии. Тем не менее, думаю, ни нам, ни нашим торговым партнерам эти экономические войны не нужны. И санкции – это и новые вызовы, но и новые возможности. Это поиски новых партнеров, новых рынков. Будем надеяться, что все у нас получится.