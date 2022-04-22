Прямой эфир

Кочанова: почему люди не хотят работать? А ведь социальные блага распространяются на всех

22 апреля 2022 15:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вопросы общественной безопасности и дисциплины на местах остаются на постоянном контроле у органов власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2021 год в Новополоцке уровень криминализации – самый низкий по Витебской области, а количество погибших от преступных посягательств, ДТП и смертельных случаев на производстве удалось свести к нулю. Однако, по мнению председателя Совета Республики Натальи Кочановой, самоуспокаиваться не стоит – решение ряда проблем зависит от каждого из нас.

Кочанова: почему люди не хотят работать? А ведь социальные блага распространяются на всех-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня говорили о занятости граждан города Новополоцка, и мы посмотрели: вроде небольшое количество находится на учете в центре занятости – 172 человека, более 900 вакансий. То есть почему люди не хотят работать, почему люди не идут работать? Ведь цифра 172 – на учете – это не та цифра, которая имеет место быть по неработающим людям в городе Новополоцке. Посмотреть глубже – это порядка 2 000 неработающих, а ведь социальные блага распространяются на всех. Поэтому есть вопросы, которыми надо заниматься, заниматься комплексно, заниматься всем вместе.

Кочанова: почему люди не хотят работать? А ведь социальные блага распространяются на всех-4

Особое внимание уделят профилактике производственного травматизма. По итогам 2021 года количество таких случаев в городе увеличилось на 50 %.

# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области приступили к посадке картофеля. Отведено почти 6500 гектаров
22 апреля 2022 14:44

В Минской области приступили к посадке картофеля. Отведено почти 6500 гектаров

«Полоса поджигается. Всё в дыму, в огне». Как определяли лучших молодых спасателей Минской области?
22 апреля 2022 14:26

«Полоса поджигается. Всё в дыму, в огне». Как определяли лучших молодых спасателей Минской области?

«Это возможно». Маленькая львица Кассандра теперь будет жить в одном вольере со щенком
22 апреля 2022 14:23

«Это возможно». Маленькая львица Кассандра теперь будет жить в одном вольере со щенком