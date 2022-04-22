Кочанова: почему люди не хотят работать? А ведь социальные блага распространяются на всех

Новости Беларуси. Вопросы общественной безопасности и дисциплины на местах остаются на постоянном контроле у органов власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2021 год в Новополоцке уровень криминализации – самый низкий по Витебской области, а количество погибших от преступных посягательств, ДТП и смертельных случаев на производстве удалось свести к нулю. Однако, по мнению председателя Совета Республики Натальи Кочановой, самоуспокаиваться не стоит – решение ряда проблем зависит от каждого из нас.