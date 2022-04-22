Кочанова: почему люди не хотят работать? А ведь социальные блага распространяются на всех
Новости Беларуси. Вопросы общественной безопасности и дисциплины на местах остаются на постоянном контроле у органов власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 2021 год в Новополоцке уровень криминализации – самый низкий по Витебской области, а количество погибших от преступных посягательств, ДТП и смертельных случаев на производстве удалось свести к нулю. Однако, по мнению председателя Совета Республики Натальи Кочановой, самоуспокаиваться не стоит – решение ряда проблем зависит от каждого из нас.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня говорили о занятости граждан города Новополоцка, и мы посмотрели: вроде небольшое количество находится на учете в центре занятости – 172 человека, более 900 вакансий. То есть почему люди не хотят работать, почему люди не идут работать? Ведь цифра 172 – на учете – это не та цифра, которая имеет место быть по неработающим людям в городе Новополоцке. Посмотреть глубже – это порядка 2 000 неработающих, а ведь социальные блага распространяются на всех. Поэтому есть вопросы, которыми надо заниматься, заниматься комплексно, заниматься всем вместе.
Особое внимание уделят профилактике производственного травматизма. По итогам 2021 года количество таких случаев в городе увеличилось на 50 %.