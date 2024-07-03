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Кочанова в День Независимости: главная ценность для народа – иметь свою землю, на которой можно жить и растить детей

03 июля 2024 11:01
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У мемориалов и памятников сотни белорусов разных возрастов. В день 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков председатель Совета Республики Наталья Кочанова, члены Президиума и работники Секретариата Совета Республики возложили цветы в мемориальном комплексе «Масюковщина», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова в День Независимости: главная ценность для народа – иметь свою землю, на которой можно жить и растить детей-1

К подножию монумента легли сотни красных гвоздик и роз, в память о тех, кто был убит и зверски замучен нацистами.

Кочанова в День Независимости: главная ценность для народа – иметь свою землю, на которой можно жить и растить детей-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня, когда мы отмечаем День Независимости своей страны, мы понимаем, как важно, чтобы наша страна была суверенная, независимая – это самая главная ценность у народа, иметь свою землю, на которой можно жить, растить своих детей и делать все для того, чтобы создавать благо для своего народа.

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# День Независимости # общество # Наталья Кочанова

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