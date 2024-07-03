«Позволит использовать множество различных инструментов». Белорус рассказал, как разработал робота-манипулятора

С уверенностью можем заявить, у Беларуси большое конструкторское будущее. Кадры уже есть и созданы условия для их развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Вы принесли нам свою разработку. Расскажите, что это за аппарат?
Тимур Шлейко, выпускник Национального детского технопарка:
Суть моей разработки заключается в том, чтобы создать робота-манипулятора, предназначенного для выполнения множества технологических задач за счет того, что подразумевается создание системы сменных насадок, которые позволят использовать множество различных инструментов всего лишь на одной роботизированной платформе.
Екатерина Забенько:
Такой аппарат может пригодиться на вашем производстве?
Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»:
Да, на сегодняшний день есть такие аппараты, к сожалению, не белорусского производства. Вот ждем.
Екатерина Забенько:
Какие перспективы у этой разработки?
Тимур Шлейко:
У меня есть разработка (совместная с другим выпускником Национального детского технопарка) роботизированной сети между роботами под названием «Коллектив». Для этого мы сотрудничаем и хотим создать целую производственную систему, которая в автоматизированном режиме может выполнять поставленные задачи.
Екатерина Забенько:
Что посоветуете ребятам, которые хотели бы сделать такую карьеру и благодаря технопарку поступить в вуз?
Тимур Шлейко:
У каждого опыт индивидуален, поэтому не могу конкретных советов дать. Посоветую проявлять инициативу, только упорный труд может дать результаты.