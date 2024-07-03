«Позволит использовать множество различных инструментов». Белорус рассказал, как разработал робота-манипулятора

С уверенностью можем заявить, у Беларуси большое конструкторское будущее. Кадры уже есть и созданы условия для их развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Вы принесли нам свою разработку. Расскажите, что это за аппарат?

Тимур Шлейко, выпускник Национального детского технопарка:

Суть моей разработки заключается в том, чтобы создать робота-манипулятора, предназначенного для выполнения множества технологических задач за счет того, что подразумевается создание системы сменных насадок, которые позволят использовать множество различных инструментов всего лишь на одной роботизированной платформе. Екатерина Забенько:

Такой аппарат может пригодиться на вашем производстве?