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«Позволит использовать множество различных инструментов». Белорус рассказал, как разработал робота-манипулятора

03 июля 2024 10:35
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С уверенностью можем заявить, у Беларуси большое конструкторское будущее. Кадры уже есть и созданы условия для их развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Вы принесли нам свою разработку. Расскажите, что это за аппарат?

«Позволит использовать множество различных инструментов». Белорус рассказал, как разработал робота-манипулятора-1

Тимур Шлейко, выпускник Национального детского технопарка:
Суть моей разработки заключается в том, чтобы создать робота-манипулятора, предназначенного для выполнения множества технологических задач за счет того, что подразумевается создание системы сменных насадок, которые позволят использовать множество различных инструментов всего лишь на одной роботизированной платформе.

Екатерина Забенько:
Такой аппарат может пригодиться на вашем производстве?

«Позволит использовать множество различных инструментов». Белорус рассказал, как разработал робота-манипулятора-4

Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»:
Да, на сегодняшний день есть такие аппараты, к сожалению, не белорусского производства. Вот ждем.

Екатерина Забенько:
Какие перспективы у этой разработки?

Тимур Шлейко:
У меня есть разработка (совместная с другим выпускником Национального детского технопарка) роботизированной сети между роботами под названием «Коллектив». Для этого мы сотрудничаем и хотим создать целую производственную систему, которая в автоматизированном режиме может выполнять поставленные задачи.

Екатерина Забенько:
Что посоветуете ребятам, которые хотели бы сделать такую карьеру и благодаря технопарку поступить в вуз?

Тимур Шлейко:
У каждого опыт индивидуален, поэтому не могу конкретных советов дать. Посоветую проявлять инициативу, только упорный труд может дать результаты.

# Наука # общество # Екатерина Забенько

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