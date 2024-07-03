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Александр Лукашенко направился в Казахстан для участия в саммите ШОС

03 июля 2024 10:46
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Президент Беларуси направился с двухдневным визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направился в Казахстан для участия в саммите ШОС-1

Борт номер один из Национального аэропорта Минск вылетел в Астану. Там белорусский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами.

Александр Лукашенко направился в Казахстан для участия в саммите ШОС-4

Для Беларуси этот саммит долгожданный. Основным вопросом для нас является завершение процедуры принятия страны в члены ШОС. Планируется, что Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите коснется наиболее значимых направлений в работе организации и вклада, который Беларусь готова внести в решение общих задач.

# Шанхайская организация сотрудничества # общество # Александр Лукашенко

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