Александр Лукашенко направился в Казахстан для участия в саммите ШОС

Президент Беларуси направился с двухдневным визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борт номер один из Национального аэропорта Минск вылетел в Астану. Там белорусский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами.

Для Беларуси этот саммит долгожданный. Основным вопросом для нас является завершение процедуры принятия страны в члены ШОС. Планируется, что Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите коснется наиболее значимых направлений в работе организации и вклада, который Беларусь готова внести в решение общих задач.