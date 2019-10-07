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Бабьего лета не обещают. В Беларуси выпал первый снег, но к концу недели потеплеет

07 октября 2019 14:07
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Новости Беларуси. Тема, которую белорусы обсуждают весь день, в том числе в интернет-пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Бабьего лета не обещают. В Беларуси выпал первый снег, но к концу недели потеплеет-1

Выпал первый снег. Пользователи соцсетей дружно приветствуют зиму в октябре и делятся своими фотовпечатлениями. Автомобилисты с неохотой достали щетки. Садоводы и огородники поспешили собрать урожай и подготовить почву к заморозкам. И все же рекорд низкой температуры сегодня не был побит.   

«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре (читать далее).   

Ровно 30 лет назад столбики термометров опустились до минус трех. А холоднее всего в этот день – минус 6 градусов – было в 1986. Кстати, синоптики не торопят нас доставать зимние вещи. Бабьего лета не обещают, но потепление еще будет: к концу недели до плюс 15.  

Дожди и заморозки с гололёдом. Синоптики рассказали о погоде на неделю (смотрите здесь).   

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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