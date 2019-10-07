Бабьего лета не обещают. В Беларуси выпал первый снег, но к концу недели потеплеет

Новости Беларуси. Тема, которую белорусы обсуждают весь день, в том числе в интернет-пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тема, которую белорусы обсуждают весь день, в том числе в интернет-пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выпал первый снег. Пользователи соцсетей дружно приветствуют зиму в октябре и делятся своими фотовпечатлениями. Автомобилисты с неохотой достали щетки. Садоводы и огородники поспешили собрать урожай и подготовить почву к заморозкам. И все же рекорд низкой температуры сегодня не был побит.
«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре (читать далее).
Ровно 30 лет назад столбики термометров опустились до минус трех. А холоднее всего в этот день – минус 6 градусов – было в 1986. Кстати, синоптики не торопят нас доставать зимние вещи. Бабьего лета не обещают, но потепление еще будет: к концу недели до плюс 15.
Дожди и заморозки с гололёдом. Синоптики рассказали о погоде на неделю (смотрите здесь).