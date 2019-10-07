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Хотите помочь убрать свой двор? Куда обращаться

07 октября 2019 09:42
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство» – Кира Кондратьева.

Что нужно будет делать всем желающим, которые хотят участвовать в субботнике?

Кира Кондратьева, главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Могут убрать листву на придомовых территориях, посадить деревья и кусты, сделать клумбы, восстановить газоны там, где паркуются машины.

Хотите помочь убрать свой двор? Куда обращаться-1

Каждый человек решает, где он посадит куст или дерево или это как-то регламентируется?

Кира Кондратьева:
Заранее нужно обратиться в эксплуатирующую организацию по месту жительства и сотрудники посмотрят, есть ли там сети и согласуют схему посадки.

Хотите помочь убрать свой двор? Куда обращаться-4

Будет ли сотрудник всегда на месте, который выдаст инвентарь, или нужно со своим приходить?

Кира Кондратьева:
Можно обратиться в службу, там выдадут инвентарь: грабли, лопаты и метла. Если свои саженцы, значит свои, если нет, то нужно обратиться, чтобы опять-таки в ЖЭС выдали саженцы.

Хотите помочь убрать свой двор? Куда обращаться-7

 

# Субботники в Беларуси # общество # Кира Кондратьева # Фотофакт

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