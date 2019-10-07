Хотите помочь убрать свой двор? Куда обращаться
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство» – Кира Кондратьева.
Что нужно будет делать всем желающим, которые хотят участвовать в субботнике?
Кира Кондратьева, главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Могут убрать листву на придомовых территориях, посадить деревья и кусты, сделать клумбы, восстановить газоны там, где паркуются машины.
Каждый человек решает, где он посадит куст или дерево или это как-то регламентируется?
Кира Кондратьева:
Заранее нужно обратиться в эксплуатирующую организацию по месту жительства и сотрудники посмотрят, есть ли там сети и согласуют схему посадки.
Будет ли сотрудник всегда на месте, который выдаст инвентарь, или нужно со своим приходить?
Кира Кондратьева:
Можно обратиться в службу, там выдадут инвентарь: грабли, лопаты и метла. Если свои саженцы, значит свои, если нет, то нужно обратиться, чтобы опять-таки в ЖЭС выдали саженцы.