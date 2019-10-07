Хотите помочь убрать свой двор? Куда обращаться

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство» – Кира Кондратьева. Что нужно будет делать всем желающим, которые хотят участвовать в субботнике? Кира Кондратьева, главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Могут убрать листву на придомовых территориях, посадить деревья и кусты, сделать клумбы, восстановить газоны там, где паркуются машины.

Каждый человек решает, где он посадит куст или дерево или это как-то регламентируется? Кира Кондратьева:

Заранее нужно обратиться в эксплуатирующую организацию по месту жительства и сотрудники посмотрят, есть ли там сети и согласуют схему посадки.