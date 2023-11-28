Кочанова: у человека должно быть право обратиться в любую инстанцию и получить ответ

У человека должно быть право обратиться в любую инстанцию и получить квалифицированное разъяснение по любому вопросу. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там сегодня говорили о результатах работы с обращениями граждан и юридических лиц в столице. За январь – октябрь 2023-го верхней палатой парламента рассмотрено порядка 5 800 обращений. Их количество увеличилось на 3 % в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Немало вопросов поступает от минчан. Их больше всего волнует капитальный ремонт домов, сроки строительства жилья. Как отметила спикер Совета Республики, несмотря на системность в этой работе, иногда присутствует формализм, равнодушие, нежелание глубоко вникнуть в вопрос, с которым обращаются граждане. Это заставляет человека стучаться в различные инстанции и по несколько раз.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

И мы акцент в своей работе делаем прежде всего на коллективные обращения и повторные. Поэтому была поставлена задача Минскому горисполкому, руководству Минского горисполкома каждый такой случай детально изучить, разобраться и доложить о принятых мерах вплоть до привлечения к ответственности виновных в волоките и нерешении тех вопросов, которые должны были быть решены своевременно и в срок. Здесь должна быть жесточайшая дисциплина по рассмотрению таких обращений.

К слову, в текущем году Советом Республики было проведено более 300 прямых телефонных линий, около 500 личных приемов граждан, а также почти 1 600 встреч с трудовыми коллективами.