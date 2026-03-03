Теплая атмосфера и погружение в мир моды! Традиционная встреча с представительницами дипкорпуса состоялась в Минске

Теплая атмосфера и погружение в мир моды. В преддверии 8 Марта состоялась традиционная встреча жен глав дипломатических миссий, руководители посольств и представительств международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничное мероприятие прошло на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Гостям представили достижения легкой промышленности нашей страны. Модели продемонстрировали новую весеннюю коллекцию отечественных производителей: национальные костюмы, элегантные образы и спортивную одежду. На встрече рассказали и о белорусской косметике, ювелирных изделиях и фарфоровой посуде.

Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси:

2026 год объявлен Годом белорусской женщины, поэтому сегодня мы решили еще раз показать, какую роль наше государство оказывает для белорусской женщины, какую поддержку и материнству, и семейным ценностям, и поддержку в плане профессионального развития женщин, их карьерного роста.

И сегодня мы хотели представить именно наше предприятие, предприятие легкой промышленности, наших белорусских дизайнеров, и показать, сколько много товаров качественных, интересных, стильных делается нашей промышленностью, в которой тоже работают женщины, для белорусских женщин.