Теплая атмосфера и погружение в мир моды! Традиционная встреча с представительницами дипкорпуса состоялась в Минске

Теплая атмосфера и погружение в мир моды. В преддверии 8 Марта состоялась традиционная встреча жен глав дипломатических миссий, руководители посольств и представительств международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теплая атмосфера и погружение в мир моды. В преддверии 8 Марта состоялась традиционная встреча жен глав дипломатических миссий, руководители посольств и представительств международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздничное мероприятие прошло на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Гостям представили достижения легкой промышленности нашей страны. Модели продемонстрировали новую весеннюю коллекцию отечественных производителей: национальные костюмы, элегантные образы и спортивную одежду. На встрече рассказали и о белорусской косметике, ювелирных изделиях и фарфоровой посуде.
Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси:
2026 год объявлен Годом белорусской женщины, поэтому сегодня мы решили еще раз показать, какую роль наше государство оказывает для белорусской женщины, какую поддержку и материнству, и семейным ценностям, и поддержку в плане профессионального развития женщин, их карьерного роста.
И сегодня мы хотели представить именно наше предприятие, предприятие легкой промышленности, наших белорусских дизайнеров, и показать, сколько много товаров качественных, интересных, стильных делается нашей промышленностью, в которой тоже работают женщины, для белорусских женщин.
Илина Вукайлович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси:
Прекрасная возможность, чтобы показать, насколько белорусские женщины, как мы можем здесь увидеть, способные, хорошие специалисты и бизнесмены. И как они работают.
В мероприятии приняли участие гости более чем из 20 государств. Проведение таких встреч уже стало доброй традицией. Это прекрасная возможность непринужденно пообщаться в женской компании и обсудить дальнейшее сотрудничество.