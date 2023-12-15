Кочанова: «Предприятия лёгкой промышленности должны использовать окно возможностей, которое открыто»

Новости Беларуси. Отечественные предприятия легкой промышленности должны использовать окно возможностей, которое сейчас открыто перед ними. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на выездном заседании экспертно-консультативного совета в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сфере легкой промышленности в нашей стране – внимание особое. Свидетельство тому – бюджетная поддержка, которая, по решению главы государства, оказывается предприятиям отрасли для модернизации и обеспечения безубыточной работы. Немаловажная составляющая – подготовка кадров, наличие которых является ключевым условием для устойчивого развития предприятий. Учебных заведений в стране хватает. Главное – мотивация будущих специалистов.

Сегодня в нашей стране отрасль легкой промышленности объединяет свыше 2 тысяч организаций. В них занято более 82 тысяч человек. Большая часть предприятий модернизирована. Кроме этого, налажены экспортные связи со многими странами. Все это создает хорошую основу для стабильной работы сферы.