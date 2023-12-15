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Кочанова: «Предприятия лёгкой промышленности должны использовать окно возможностей, которое открыто»

15 декабря 2023 17:02
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Новости Беларуси. Отечественные предприятия легкой промышленности должны использовать окно возможностей, которое сейчас открыто перед ними. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на выездном заседании экспертно-консультативного совета в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова: «Предприятия лёгкой промышленности должны использовать окно возможностей, которое открыто»-1

Сфере легкой промышленности в нашей стране – внимание особое. Свидетельство тому – бюджетная поддержка, которая, по решению главы государства, оказывается предприятиям отрасли для модернизации и обеспечения безубыточной работы. Немаловажная составляющая – подготовка кадров, наличие которых является ключевым условием для устойчивого развития предприятий. Учебных заведений в стране хватает. Главное – мотивация будущих специалистов.

Сегодня в нашей стране отрасль легкой промышленности объединяет свыше 2  тысяч организаций. В них занято более 82 тысяч человек. Большая часть предприятий модернизирована. Кроме этого, налажены экспортные связи со многими странами. Все это создает хорошую основу для стабильной работы сферы.

Кочанова: «Предприятия лёгкой промышленности должны использовать окно возможностей, которое открыто»-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вот эта кооперация: предприятия, учебные заведения, местные органы власти, которые должны быть заинтересованы в том, чтобы они пополнялись кадрами. И самое главное, чтобы сюда приходили те ребята, которым это действительно нравится, которым это интересно. Должен быть и профессиональный отбор – это тоже очень важно.

Кочанова: «Предприятия лёгкой промышленности должны использовать окно возможностей, которое открыто»-7

Председатель Совета Республики призвала всех производителей уделять повышенное внимание выпуску импортозамещающей продукции. Для этого у наших предприятий есть все технологические и интеллектуальные возможности. Стратегическая цель отрасли – формирование динамично развивающегося сектора экономики как одного из факторов роста ВВП, а также наращивание и диверсификация экспорта.

# Государственная политика в области импортозамещения # общество # Наталья Кочанова # Новости Витебска и Витебской области

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