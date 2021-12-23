Кочанова о проекте Конституции: «Всё направлено на то, чтобы сохранить нашу страну стабильной, суверенной, независимой»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Конечно, мы постарались, чтобы этот проект сохранил те лучшие традиции, которые были заложены в ныне действующей Конституции. И дух именно народовластия, то, что направлено сегодня прежде всего на людей. Социальная поддержка, защита наших людей. Конечно, хотелось бы, чтобы каждый понимал, что это Основной закон, по которому будут жить все люди в нашей стране. Конечно, к этому надо относиться очень ответственно. Очень бы хотелось, чтобы наши граждане приняли активное участие в обсуждении этой Конституции, потому что это очень важно. Чтобы каждый для себя нашел то, что ему интересно. Я думаю, что это прежде всего поддержка наших граждан и сохранение сильной, процветающей Беларуси. Это правда. То есть все направлено на то, чтобы сохранить нашу страну стабильной, суверенной, независимой.