Гайдукевич об инциденте с гимном перед хоккейным матчем: ничего они не перепутали, всё это было сделано специально

Новости Беларуси. Спортивно-политический скандал. В Хельсинки не включили гимн Беларуси перед началом игры Минского «Динамо» против «Йокерита», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша команда на выезде участвовала в регулярном чемпионате КХЛ.
Татьяна Савчик, СТВ:
Этот инцидент, оскорбительный не только для спортсменов, но и для нашего народа, наталкивает на мысль об умышленной травле всего белорусского со стороны Европы. И это далеко не случайность. Цепочку последних событий проследил депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич.
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ничего они не перепутали, все это было сделано специально. То же самое как Великобритания сейчас рассказывает сказки о том, что они не могут привлечь никого к ответственности. Задержали одного человека за избиение нашего дипломата, зверское избиение, перед этим наше посольство осквернили. И все в видеокамерах, вся полиция Великобритании, спецслужбы, все посольства мира находятся под наблюдением. Это же бред, что не могли задержать. Конечно, могли. Специально не задержали. То же самое и по гимну. Это все политические провокации. И надо сказать спасибо всем нашим спортсменам, которые с гордостью несут наш государственный флаг, овеянный историей и кровью. И мы не позволим наш флаг пинать и оскорблять. Вот в чем правда. Нет никакой случайности в этом.