Гайдукевич об инциденте с гимном перед хоккейным матчем: ничего они не перепутали, всё это было сделано специально

Новости Беларуси. Спортивно-политический скандал. В Хельсинки не включили гимн Беларуси перед началом игры Минского «Динамо» против «Йокерита», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша команда на выезде участвовала в регулярном чемпионате КХЛ.

Татьяна Савчик, СТВ:

Этот инцидент, оскорбительный не только для спортсменов, но и для нашего народа, наталкивает на мысль об умышленной травле всего белорусского со стороны Европы. И это далеко не случайность. Цепочку последних событий проследил депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич.