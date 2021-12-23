Лилия Ананич: что мы увидели на нашей границе? То, что было и тогда, во время войны

Новости Беларуси. На встрече «Депутатского клуба» провели исторические параллели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как известно, в нашей стране геноцид белорусского народа в годы войны и после нее признан на законодательном уровне. Этого хотелось бы и от прогрессивной Европы, которая проявила себя агрессором в нынешнем миграционном кризисе.

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Что мы увидели на нашей границе? Мы на наших границах увидели то, что, к сожалению, повторялось, было и тогда, во время войны, когда не только отдельные формирования Армии Крайова, но и националисты Литвы, Латвии, Украины истребляли белорусов.

Напомним, по делу о геноциде белорусского народа, которое ведет Генпрокуратура, уже опрошено больше 12 тысяч свидетелей. По последним данным, установлено больше 350 ранее неизвестных мест захоронений.