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Белорусский фонд мира об интервью Чечко: международная общественность не имеет права оставлять эту информацию незамеченной

23 декабря 2021 12:15
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Новости Беларуси. Попросивший политическое убежище в Беларуси польский военнослужащий открыл новые подробности происходящего на границе: убитые беженцы и волонтеры, пьяные польские солдаты, исполняющие преступные приказы. Все это подлежит международному расследованию, заявили в Белорусском фонде мира. Там призвали ООН, ОБСЕ и другие организации создать специальную комиссию, чтобы эксперты провели беспристрастное расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусский фонд мира об интервью Чечко: международная общественность не имеет права оставлять эту информацию незамеченной-1

Белорусский фонд мира:
Мы уверены, что международная общественность не имеет права оставлять эту информацию незамеченной, так как нет в мире ничего более ужасающего, чем убийство человека. Мы придерживаемся позиции единых стандартов в оценке произошедшего. В то время как в отношении Беларуси создаются специальные комиссии и назначаются спецдокладчики, в данной ситуации отсутствуют какие-либо активные действия со стороны компетентных международных институтов. Надеемся, что в ближайшее время такое расследование состоится и в случае подтверждения указанных фактов будет дана не только правовая оценка противоправным действиям, но и данный факт будет осужден всем цивилизованным мировым сообществом.  

​УВКБ ООН призывает Польшу обеспечить доступ на границу для помощи беженцам. Читайте здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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