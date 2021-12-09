Кочанова о беженцах: «Что сегодня стоит сделать гуманитарный коридор и пропустить этих людей? Их совсем немного осталось»

Новости Беларуси. Сенаторы прямо из Гродно направились к белорусско-польской границе. К слову, в лагере беженцев 9 декабря настоящее событие: первый курдский ребенок родился на нашей земле. Гродненские врачи приняли роды у беженки из Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я не могу смотреть спокойно в глаза детей, это правда, потому что они волей судьбы оказались вот в таких условиях. И, конечно, очень жалко детей. Но прежде всего наш приезд сюда, членов Совета Республики, связан с тем, что Президент нашей страны нам поручил контролировать как питание, так и медицинское обслуживание тех людей, беженцев, которые находятся здесь сегодня в этом центре.

Вы знаете, что здесь председатель комиссии Виктор Андреевич Лискович работал постоянно. Сейчас наш другой член Совета Республики Гедич Игорь Николаевич работает здесь на постоянной основе. Поэтому мы приехали посмотреть, убедиться в том, что действительно никаких проблем нет у наших коллег в этих вопросах. Ну и, конечно, привезли подарочки, потому что здесь дети, женщины.

И вы знаете, я еще раз повторюсь, конечно, это беда, и я никак не могу понять руководителей тех стран, которые допускают вот это безобразие. Что сегодня стоит сделать гуманитарный коридор и пропустить этих людей? Их совсем немного осталось. Сегодня наша страна делает все для того, чтобы эти люди, если хотят вернуться домой, уехали домой, обеспечиваем питание, создаем условия, чтобы люди жили хотя бы в нормальных каких-то условиях.

Читайте также:

У беженки из Ирака родился ребёнок. Показываем эксклюзивные фото малыша из гродненской больницы

Сладости и детские игрушки. Наталья Кочанова вручила новогодние подарки беженцам в ТЛЦ «Брузги»

«Насильно никто не будет вывозиться». -13 градусов скорректировали работу лагеря на границе, но всё функционирует в штатном режиме