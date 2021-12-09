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Сладости и детские игрушки. Наталья Кочанова вручила новогодние подарки беженцам в ТЛЦ «Брузги»

09 декабря 2021 17:32
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Новости Беларуси. Морозы стали настоящим испытанием для гостей из Ближнего Востока, ввиду этого спикер Совета Республики Наталья Кочанова после приезда в лагерь сразу отправилась в логистический центр, чтобы вживую оценить состояние дел. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Сладости и детские игрушки. Наталья Кочанова вручила новогодние подарки беженцам в ТЛЦ «Брузги»-1

Константин Герцев, корреспондент:
После посещения центра делегация двинулась к медицинскому пункту, и здесь одна из беженок обратилась к сенаторам: «Помогите, не бросайте нас!»

Сладости и детские игрушки. Наталья Кочанова вручила новогодние подарки беженцам в ТЛЦ «Брузги»-4

Константин Герцев:
Не обошелся визит в лагерь и без гуманитарной помощи. В Совете Республики решили: надо поддержать женщин и детей, ведь скоро самый «ламповый» праздник в году. Сладкие подарки и детские игрушки вручили всем желающим.

Сладости и детские игрушки. Наталья Кочанова вручила новогодние подарки беженцам в ТЛЦ «Брузги»-7

Но это не последний груз помощи 9 декабря – Международная организация по миграции доставила порядка 19 тонн продовольствия и вещей личной гигиены.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Наталья Кочанова # Фотофакт

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