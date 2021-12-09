Сладости и детские игрушки. Наталья Кочанова вручила новогодние подарки беженцам в ТЛЦ «Брузги»

Новости Беларуси. Морозы стали настоящим испытанием для гостей из Ближнего Востока, ввиду этого спикер Совета Республики Наталья Кочанова после приезда в лагерь сразу отправилась в логистический центр, чтобы вживую оценить состояние дел. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Константин Герцев, корреспондент:

После посещения центра делегация двинулась к медицинскому пункту, и здесь одна из беженок обратилась к сенаторам: «Помогите, не бросайте нас!»

Константин Герцев:

Не обошелся визит в лагерь и без гуманитарной помощи. В Совете Республики решили: надо поддержать женщин и детей, ведь скоро самый «ламповый» праздник в году. Сладкие подарки и детские игрушки вручили всем желающим.