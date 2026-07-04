Будславский фест объединил более 2 тыс. пилигримов. Как проходил праздник у стен древней базилики?

В эти выходные Будслав стал центром притяжения для верующих со всей Беларуси. Тысячи католиков съехались в Мядельский район, чтобы почтить чудотворный образ Будславской Матери Божьей. Для многих из них путь к святыне измерялся не просто километрами, а днями пути. Традиция, которой уже более четырех веков, в 2026 году обрела особый смысл: фест приурочен к 35-летию со дня восстановления структур Католической церкви на белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как проходил праздник у стен древней базилики, – сюжет Татьяны Волынчик.

Ежегодно в начале июля для верующих все дороги ведут в Будслав. Небольшой агрогородок с населением около 500 человек становится главным паломническим центром Беларуси. В дни фестиваля десятки тысяч голосов сливаются в единой молитве. Пилигримы преодолевают километры, чтобы поклониться чудотворной иконе Будславской Матери Божьей. Некоторые проводят в пути несколько суток, а самый долгий маршрут длится девять дней. Место силы! Будславский фест объединил паломников со всех уголков Беларуси Традиция почитания Будславской святыни насчитывает более четырех столетий. И каждый год под сводами костела вместе с постоянными пилигримами собираются новые участники феста. Для Алены Бородиной праздник давно стал частью жизни, но этот раз особенный. Впервые она добралась в Будслав с дочерью. Маршрут они начали в Минске, а последние 17 километров вместе с родственниками преодолели пешком. Непростой путь переносится легче, когда рядом семья, а в сердце – вера.

Алена Бородина, жительница Минска:

Вера – это фундамент нашей жизни. Мы в начале года всегда составляем план на год. И дети ждут, когда же мы пойдем в пилигримку.

Но это не просто памятник архитектуры, а национальный духовный центр и историко-культурное наследие Беларуси. Сам фестиваль в честь иконы внесен в список ЮНЕСКО. В этом году праздник особенный – Католическая церковь в нашей стране отмечает 35-летие восстановления своих структур.

Архиепископ Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевский:

В этом году 35 лет от того, как Папа Римский организовал на нашей земле структуры католического костела – это значит епархии. А если новая епархия – новая жизнь. Как мы говорим, что и государство, и костел – это семья-семей. И вот наша семья, католическая семья, развивается вместе с государством, вместе с обществом, но вносит тоже свою лепту.