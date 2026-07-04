Будславский фест объединил более 2 тыс. пилигримов. Как проходил праздник у стен древней базилики?
В эти выходные Будслав стал центром притяжения для верующих со всей Беларуси. Тысячи католиков съехались в Мядельский район, чтобы почтить чудотворный образ Будславской Матери Божьей. Для многих из них путь к святыне измерялся не просто километрами, а днями пути. Традиция, которой уже более четырех веков, в 2026 году обрела особый смысл: фест приурочен к 35-летию со дня восстановления структур Католической церкви на белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, как проходил праздник у стен древней базилики, – сюжет Татьяны Волынчик.
Ежегодно в начале июля для верующих все дороги ведут в Будслав. Небольшой агрогородок с населением около 500 человек становится главным паломническим центром Беларуси. В дни фестиваля десятки тысяч голосов сливаются в единой молитве. Пилигримы преодолевают километры, чтобы поклониться чудотворной иконе Будславской Матери Божьей. Некоторые проводят в пути несколько суток, а самый долгий маршрут длится девять дней.
Место силы! Будславский фест объединил паломников со всех уголков Беларуси
Традиция почитания Будславской святыни насчитывает более четырех столетий. И каждый год под сводами костела вместе с постоянными пилигримами собираются новые участники феста. Для Алены Бородиной праздник давно стал частью жизни, но этот раз особенный. Впервые она добралась в Будслав с дочерью. Маршрут они начали в Минске, а последние 17 километров вместе с родственниками преодолели пешком. Непростой путь переносится легче, когда рядом семья, а в сердце – вера.
Алена Бородина, жительница Минска:
Вера – это фундамент нашей жизни. Мы в начале года всегда составляем план на год. И дети ждут, когда же мы пойдем в пилигримку.
Но это не просто памятник архитектуры, а национальный духовный центр и историко-культурное наследие Беларуси. Сам фестиваль в честь иконы внесен в список ЮНЕСКО. В этом году праздник особенный – Католическая церковь в нашей стране отмечает 35-летие восстановления своих структур.
Архиепископ Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевский:
В этом году 35 лет от того, как Папа Римский организовал на нашей земле структуры католического костела – это значит епархии. А если новая епархия – новая жизнь. Как мы говорим, что и государство, и костел – это семья-семей. И вот наша семья, католическая семья, развивается вместе с государством, вместе с обществом, но вносит тоже свою лепту.
Будславский фест не только собирает верующих, но и развивает туризм в регионе. Интерес к агрогородку растет, поэтому местную инфраструктуру активно обновляют. К этому лету здесь провели масштабное благоустройство. Параллельно продолжается реконструкция самого костела – из фонда Президента на эти цели направили почти 270 тысяч рублей.
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