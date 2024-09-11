«Это внутренняя потребность человека к развитию» – Алеся Кузнецова рассказала о пути к писательской деятельности

В первые выходные сентября в городе Ивацевичи Брестской области во время Дня белорусской письменности состоялось награждение победителей и Национальной литературной премии. Награду в номинации «Лучший дебют» за произведение «Когда трещит лед» получила член Союза писателей Беларуси Алеся Кузнецова. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – писатель, член Союза писателей Беларуси, музыкальный продюсер Алеся Кузнецова. Ольга Бурлакова, ведущая:

Откуда вообще берется тяга к написанию чего-либо? Вы начинали с рассказов, а потом и решились еще пойти получать специальное образование в этой области.

Алеся Кузнецова, писатель, член Союза писателей Беларуси, музыкальный продюсер:

Это внутренняя потребность человека к развитию. Ведь у нас у всех есть какие-то способности, какие-то мечты, какие-то навыки. Но не все позволяют себе это развивать. Я решилась и пошла развивать. Я очень рада, что семья, муж, меня в этом очень поддержала. Дети поддержали – средний сын делал обложку, старший сын записал аудиокнигу. Она в ближайшие дни уже у нас выходит. Также ее можно будет скачать и послушать. А муж написал музыку к аудиокниге. Поэтому вся семья очень поддерживала. И, да, первый шаг это был лонг-лист. В этот момент я осмелилась и публично рассказала о том, что есть у меня такое хобби – я пишу книги.