Сотрудники Нацбиблиотеки подводят итоги накануне профессионального праздника

Сегодня алмаз знаний – это современный научно-исследовательский и социокультурный центр. Ежегодно фонд пополняется более чем на 200 тысяч экземпляров. Здесь можно найти и редкие старопечатные документы. Например, издание белорусского первопечатника Франциска Скорины. Однако приоритетным направлением остается развитие электронных информационных ресурсов. В планах – подключение удаленного доступа к фондам библиотеки во всех регионах страны и создание национальной электронной библиотеки.

Виктор Пшибытко, заместитель генерального директора – директор по информационным ресурсам и обслуживанию пользователей Национальной библиотеки Беларуси:

Сегодня мы предоставляем большие возможности для доступа к нашим электронным информационным ресурсам. И здесь мы как закупаем более 70 баз данных отечественных и мировых производителей, так и создаем собственные информационные ресурсы.

В том числе и наш интернет-портал, который является агрегирующей площадкой для тех информационных ресурсов, которые мы предлагаем. Как я уже сказал, то, что касается белорусского национального документа, мы получаем все. И более того, мы стараемся получать даже те документы, которые у нас в стране отсутствуют.

В планах у Национальной библиотеки создание книжного центра Союзного государства. В нем можно будет найти издания, посвященные истории и развитию белорусско-российской интеграции.