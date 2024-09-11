Специалисты банковской сферы побывали с экскурсией во Дворце Независимости

Дворец Независимости сегодня вновь принимал гостей. Специалисты банковской сферы побывали с экскурсией там, где берет истоки суверенная история нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти интерьеры – наглядный пример того, что достигла Беларусь за годы независимости. Началась экскурсия с Зала торжественных церемоний, в котором чествуют лучших из лучших, а также проводят уже традиционный бал выпускников. Познакомились гости и с историей Дворца Независимости, который строился в течение двух с половиной лет. Над его убранством трудились лучшие мастера страны.

Анастасия Михневич, специалист департамента развития персонала банка:

Впечатляет. Я очень давно хотела сюда попасть, потому что часто слышала, особенно про зимние балы, которые здесь проводятся. Так как я непосредственно частично связана со сферой искусства, мне сюда хотелось попасть, посмотреть, как здесь все красиво, хрусталь, витражи, картины, мрамор. Конечно, хотела сама окунуться в эту атмосферу, приблизиться к этой красоте, посмотреть, как тут все устроено.

Владислав Герман, главный специалист сектора внутреннего контроля Банка развития Беларуси:

Чувствуется рабочая атмосфера, где принимаются важные решения в отношении нашей страны. Здесь очень красивые картины на первом этаже, вот что ещё запомнилось. Они от разных президентов и знаковых людей во всем мире.